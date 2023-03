München (SID) - Paris St. Germain geht nach Aussage von Mittelfeldspieler Marco Verratti voller Zuversicht in das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League am Mittwoch bei Bayern München (21.00 Uhr/DAZN). "Ich sehe viel Selbstvertrauen bei meinen Mitspielern. Wir haben viel Selbstvertrauen, und wir haben viel Optimismus", betonte der italienische Nationalspieler am Dienstag. Und es sei wichtig, ergänzte er, "in ein solches Spiel mit Selbstvertrauen zu gehen".

Von dem 0:1 aus dem Hinspiel will sich PSG nicht aus der Ruhe bringen lassen. "Natürlich werden wir unter Druck stehen, es geht ja um die Champions League", sagte Verratti, "aber wir lieben diesen Druck". Woher die Zuversicht komme? "Wir wissen einfach, was wir zu leisten imstande sind", erklärte der 30 Jahre alte Europameister, "wir haben großartige Spieler im Kader, wir wissen alle, was für uns möglich ist. Und jeder weiß, dass es gegen Paris nie einfach ist".

Trainer Christophe Galtier erwartet von seiner Mannschaft ein anderes Auftreten als in Paris. "Wir müssen einfach viel mehr spielen", sagte er, im Hinspiel habe er dies bei seiner Mannschaft vermisst. Dass Stürmerstar Kylian Mbappe diesmal von Beginn an dabei sei, "gibt uns mehr Power im Angriff", erläuterte der Coach, aber: "Wir wollen auch mehr Ballbesitz. Wir müssen viel aggressiver spielen als im Hinspiel. Mit dieser Herangehensweise, mit diesem Siegeswillen, mit diesem Hunger können wir es schaffen."