Von Oliver Jensen

Wird er rechtzeitig fit oder nicht?

Der Einsatz von Neymar im Champions-League-Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Bayern München (8. März) steht auf wackeligen Beinen. Dem Offensivspieler von Paris Saint-Germain wurde eine Knöchelprellung diagnostiziert.

Wie lange Neymar ausfällt, ist unklar. Anfang der nächsten Woche soll eine weitere Untersuchung erfolgen. Wie sehr würde Neymar Paris wohl fehlen? Oder anders gefragt: Wird er überhaupt fehlen?

Magath über Neymar: "Ohne Einsatz nutzt die beste Technik nichts"

Der frühere Bayern-Trainer Felix Magath bewertet den Brasilianer sehr kritisch. "Dass ein Neymar technisch gut ist, geschenkt. Aber was glauben Sie denn, wie viele Spieler herumlaufen, die technisch gut sind und den Ball hochhalten können? Deswegen ist man noch kein Fußballspieler", sagt er bei "Sky".

"Wenn man keinen Einsatz bringt, dann nutzt die beste Technik nichts. Dann bringt es auch nichts, wenn ich schnell bin. Dann habe ich keinen Einfluss auf das Spiel, wenn ich es nicht umsetze", so Magath, der folgende These vertritt: "Ich glaube, dass es für die Bayern nicht gut ist, wenn Neymar ausfallen würde."

Ein verrückter Gedanke: Wäre es für den FC Bayern ein Nachteil, wenn der teuerste Fußballspieler der Geschichte (Paris bezahlte für ihn 222 Millionen Euro Ablöse) beim Gegner fehlt?

Neymar überzeugt in der Liga – nicht aber in der Champions League

Statistisch spielt Neymar eine ordentliche Saison. Im Ligabetrieb ist er mit 13 Treffern der zweitbeste Torschütze von Paris hinter Kylian Mbappe, mit elf Assists zudem der beste Vorlagengeber. Doch große Spieler müssen vor allem in den wichtigen Spielen effektiv sein.

In der Champions League sieht die Bilanz von Neymar weniger gut aus. In sechs Spielen gelangen ihm zwei Treffer – und zwar ausschließlich gegen Maccabi Haifa. Im Achtelfinal-Hinspiel gegen den FC Bayern München lieferte er ein schwaches Spiel ab.

Er rieb sich oftmals im Mittelfeld in Zweikämpfen auf, die zu Ballverlusten führten. Um es einmal in Zahlen auszudrücken: Er gewann nur 36 Prozent seiner Zweikämpfe. Beim vermeintlichen 1:1 durch Mbappe stand Neymar als Vorlagengeber zudem minimal im Abseits, weshalb der Treffer nicht zählte.

ran bewertete die Leistung von Neymar mit der Note 3 noch verhältnismäßig gnädig. Der ehemalige Nationalspieler Benedikt Höwedes, der das Hinspiel für "Prime Video" kommentierte, vertritt eine andere Meinung als Felix Magath und sieht in Neymar weiterhin einen der besten Fußballspieler der Welt.

"Er gehört in die Riege der Weltklasse-Spieler", sagte er im Interview mit "gmx.de" und "web.de". "Vielleicht nicht im gleichen Maße wie Messi und Mbappé. Trotzdem ist er ein herausragender Spieler mit hohen technischen Fähigkeiten. Er entwickelt viel Zug in Richtung gegnerisches Tor und gibt auch viele Vorlagen."

Neymar tat sich zuletzt gegen Bayern meist schwer

Tatsächlich hat Neymar gegen den FC Bayern schon einige gute Spiele abgeliefert. Im Trikot des FC Barcelona gelangen ihm in der Saison 2014/2015 drei Tore in zwei Spielen. Im Jahre 2017, als Paris in der Gruppenphase auf den FC Bayern traf, steuerte er im ersten Duell beim 3:0 ein Tor und eine Vorlage bei.

Dies ist allerdings nun fünfeinhalb Jahre her. Seitdem verliefen die Spiele gegen den FC Bayern für Neymar weniger erfolgreich. In vier der letzten fünf Spiele gegen den deutschen Rekordmeister blieb er ohne Torbeteiligung. Ein eigenes Tor erzielte er in keiner der letzten fünf Begegnungen.

Und wenn ein Neymar ohne Torbeteiligung bleibt, hat er für seine Mannschaft nahezu keinen Wert. Defensivarbeit verrichtet er grundsätzlich nicht. Dafür sind Kylian Mbappe und Lionel Messi zwar auch nicht unbedingt bekannt. Jedoch haben diese beiden Top-Stars noch ein Quäntchen mehr Qualität, wie Höwedes anmerkte.

Hugo Ekitike könnte Neymar ersetzen

Möglicherweise würde das Sturm-Talent Hugo Ekitiké seine Chance gegen den FC Bayern bekommen und Neymar ersetzen. Der 20-Jährige wurde jedenfalls für Neymar eingewechselt, als dieser sich beim Spiel gegen LOSC Lille die Verletzung zuzog.

Wer auch immer Neymar ersetzen wird: Er dürfte sich nicht trauen, im Mittelfeld zu parken und auf Vorlagen zu warten. Dies werden lediglich Messi und Mbappe tun. Anstelle von Neymar würde ein Spieler auf dem Platz stehen, der auch defensiv mitarbeitet.

So gesehen klingt der Gedanke, dass ein Ausfall von Neymar ein Nachteil für den FC Bayern wäre, doch nicht mehr ganz so verrückt.