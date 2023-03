Auf dem Papier schien Manchester City gegen RB Leipzig im Achtelfinale der Champions League eine klare Sache zu sein. Doch nach dem 1:1 im Hinspiel in Leipzig haben die Sachsen im Rückspiel am Dienstag (ab 21 Uhr im Liveticker) noch eine realistische Chance, die Überraschung zu schaffen.

Die Generalprobe in der Bundesliga ist schon mal gelungen. Mit 3:0 besiegte die Bullen Borussia Mönchengladbach, auch wenn das Ergebnis, gemessen am Spielverlauf, etwas zu hoch ausfiel. Egal. Nach dem 1:2 gegen den BVB vor einer Woche tankte die Elf von Trainer Marco Rose rechtzeitig zum großen Showdown in England noch einmal ordentlich Selbstvertrauen.

"Es gibt immer eine Chance", sagte Ex-Bundesliga-Profi Maurizio Gaudino, der während seiner aktiven Karriere bei den "Citizens" gespielt hat, im ran-Interview. "Aber es wird natürlich schwer. Trotz des 1:1 reist Leipzig als Außenseiter nach Manchester. Aber wenn Manchester das Potenzial abruft, das in der Mannschaft steckt, wird es ganz, ganz schwer, dort zu bestehen."

Rose: "Wird schwer genug"

Rose gab bei der Pressekonferenz die Marschroute vor: "Wir sollten versuchen, das Beste aus dem Tag, das Beste aus dem Spiel zu machen. Es ist Champions League. Da finde ich es schon wichtig, dass wir uns heute noch mal Vertrauen erarbeitet haben. Mit einem Erfolgserlebnis dahinzufahren, das tut uns sicher gut, weil es eh schwer genug wird".

Allerdings muss der Trainer – wie mehrfach in der Rückrunde – auf Torjäger Christopher Nkunku verzichten. Dafür schoss sich der zuletzt angeschlagene Timo Werner gegen Gladbach schon einmal warm, als er sein Team auf die Siegerstraße brachte.

Den Respekt des Gegners haben die Sachsen auf jeden Fall.

"Sie sind von der 2. Bundesliga bis in die Top-Vier Deutschlands und in die Champions League gekommen. Das schafft man nicht ohne Qualität. Ich bin mir der Stärken bewusst, die sie haben", warnte Citys-Mittelfeld-Star Kevin De Bruyne vor der Partie.

"Wir haben bereits dreimal gegen sie gespielt, wir kennen das Team. Das Level an Energie, Qualität und Intensität ist hoch", führte der belgische Nationalspieler weiter aus.

City müht sich in der Premier League

Die Chancen für Leipzig stehen nicht nur wegen der Abschaffung der Auswärtstorregel besser als ursprünglich gedacht. Konkurrent Manchester City blieb zwar seit dem Hinspiel in der Königsklasse ungeschlagen, die große Euphorie konnte das Team von Trainer Pep Guardiola aber auch nicht entfachen.

Beim 1:0 bei Crystal Palace am Wochenende taten sich die "Skyblues" trotz erdrückender Dominanz und über 70 Prozent Ballbesitz unglaublich schwer. Erst ein Foulelfmeter in der 78. Minute brachte die Entscheidung. Erling Haaland verwandelte den Strafstoß souverän.

Mit 33 Toren in 34 Pflichtspielen ist der Norweger der überragende Stürmer auf der Insel. In der Rückrunde läuft es dennoch nicht mehr ganz so rund, was auch die Zahlen belegen. Schoss der frühere BVB-Knipser in der Hinrunde der Premier League satte 21 Tore, kommt er in der Rückrunde bislang auf sechs. Immer noch sehr gut, aber eben nicht mehr herausragend.

Hamann: "Das Ding ist noch lange nicht durch"

Gegen Leipzig war Haaland übrigens weder ein Treffer noch ein Assist gelungen. Vielleicht auch ein Grund, weshalb England-Experte Dietmar Hamann Leipzig nicht als klassischen Underdog einschätzt. RB habe noch alle Chancen, so der frühere Liverpooler bei "Sportbuzzer". "Das Ding ist noch lange nicht durch für ManCity."

Eine Warnung, die sie allerdings auch in Manchester aufmerksam vernommen haben dürften.