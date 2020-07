Leipzig (SID) - Fußball-Bundesligist RB Leipzig ist am Mittwoch ins Mannschaftstraining eingestiegen. Trainer Julian Nagelsmann versammelte die Spieler des Champions-League-Viertelfinalisten um 14.30 Uhr auf dem Klubgelände am Cottaweg zur ersten gemeinsamen Einheit auf dem Rasen. Am Montag und Dienstag hatten zunächst die obligatorischen Diagnostik- und Leistungstests auf dem Plan gestanden.

Mit dabei war auch der dreimalige Nationalspieler Benjamin Henrichs, der vom französischen Erstligisten AS Monaco ausgeliehen ist. Der südkoreanische Neuzugang Hee-Chan Hwang fehlte. Der Angreifer weilt derzeit in seiner Heimat, um Formalitäten mit seinem Reisepass zu klären. Ebenfalls nicht dabei waren unter anderem die angeschlagenen Leistungsträger Marcel Halstenberg und Marcel Sabitzer.

Für RB Leipzig ist die Saison 2019/20 noch nicht beendet. Im Finalturnier der Königsklasse in Lissabon treffen die Sachsen am 13. August im Viertelfinale auf Atletico Madrid.

"Wir freuen uns alle auf die Champions League. Wir haben ein schwieriges Los, aber wir rechnen uns einiges aus", sagte RB-Sportdirektor Markus Krösche am Mittwoch im klubeigenen Live-Stream: "Wir haben eine sehr, sehr gute Mannschaft, die gezeigt hat, wie dominant sie auch in der Champions League auftreten kann. In einem Spiel ist alles möglich. Es sind zwei Spiele bis zum Finale."

Ein Trainingslager ist in der Vorbereitung auf die Champions League nicht geplant. Am 30. Juli empfängt RB den VfL Wolfsburg zu einem Vorbereitungsspiel.