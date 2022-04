München/Madrid - Am Ende der 120 Minuten musste er sicher etwas durchatmen, aber Carlo Ancelotti hat es mit Real Madrid ins Halbfinale der Champions League geschafft - erneut.

Bereits zum achten Mal sicherte sich der Italiener den Einzug in die Runde der letzten vier der Königsklasse. Das können nur zwei andere Trainer weltweit von sich behaupten: Jose Mourinho und Pep Guardiola.

Ancelotti: Der unterschätzteste Weltklasse-Trainer, den es gibt

Alleine in irgendeiner Kategorie in der Aufzählung neben den Namen Mourinho und Guardiola aufzutauchen beweist, wie viel Ancelotti in seiner Trainerkarriere bereits erreicht hat.

Die Liste von Erfolgen ist lang. Beispielsweise ist er (bald) der einzige Trainer, der in jeder der Top-5-Ligen in Europa den Meistertitel geholt hat. Zwar fehlt dem 62-Jährigen noch der Titel in Spanien, angesichts von zwölf Punkten Vorsprung ist dieser jedoch nur noch Formsache.

Dennoch wird Ancelotti chronisch unterschätzt. "In einer Umfrage, wer der beste Trainer der Welt ist, würden die wenigsten Carlo Ancelotti sagen, selbst in Italien", konstatiert Philipp Lahm in seiner Kolumne für die "Zeit".

Doch woran liegt das? "Ein dogmatischer Trainer ist er nicht. All seine Mannschaften haben ein taktisches Niveau, er denkt aus der Defensive", schreibt der ehemalige Nationalspieler. Logisch, dass ein Guardiola oder ein Jürgen Klopp, die mit ihrer Mannschaft spektakulären Offensivfußball spielen, eher wahrgenommen werden. Gerade wenn man seine Nase nicht so tief in den Taktiktafeln dieser Welt drin hat.

Woher die Skepsis gegenüber Ancelotti in Deutschland kommt, ist relativ klar. Er trat die Nachfolge von Pep Guardiola beim FC Bayern an und wurde nach etwa anderthalb Jahren entlassen. Dennoch ist Lahm immer ein Fan seiner Art gewesen: "Als Spieler fühlt man sich wohl, weil man spürt, dass der Trainer das gesamte Repertoire, das den Job ausmacht, der Mannschaft zur Verfügung stellt. Daher ist er überall erfolgreich", so der ehemalige Kapitän der DFB-Elf.

In der Ruhe liegt die Kraft

Auch im Rückspiel gegen Chelsea zeigte sich wieder Ancelottis Qualität. Nicht nur als Übungsleiter, sondern als Spielversteher. "Wir hatten nicht den Hunger, Tore zu schießen. Nach dem 0:2 hatte die Mannschaft einen psychologischen Einbruch", stellte Ancelotti auf der nachfolgenden Pressekonferenz fest.

"Dann musst du die Ruhe behalten", ergänzte er. Das tat er auch, indem er eine unpopuläre Entscheidung traf und Toni Kroos vom Feld nahm. Während der Ex-Nationalspieler sauer über den Wechsel war, war es aus Real-Sicht genau der richtige Schachzug. "Warum haben wir das Viertelfinale gewonnen? Weil wir vor allem im letzten Teil die Kraft hatten, das Spiel am Leben zu halten. Die Wechsel, die ich gemacht habe, waren also, um das Spiel am Leben zu halten", so Ancelotti.

Im Moment des größten Drucks, der größten Euphorie für den Gegner und des größten Nackenschlags für die eigene Mannschaft signalisierte er Ruhe, Gelassenheit und vor allem Zuversicht. "Den Rest kann ich nicht erklären, das ist einfach die Magie dieses Stadions", so der 62-Jährige, der den Henkelpott bereits mit Real Madrid und dem AC Mailand gewann.

Erfahrung als Spieler kommt ihm im Trainerjob zu Gute

Warum Ancelotti so ein ruhiger Zeitgenosse ist? Der ehemalige Weltklasse-Mittelfeldspieler hat alles gesehen. "Als Spieler setzte er sich durch, weil er außerordentliche strategische Fähigkeiten besaß. Er war Teil der legendären Elf des AC Mailand unter Arrigo Sacchi, der großartigen Einzelspielern Konzeptfußball beibrachte. Ancelotti stand also auf dem Platz, als eine Revolution ihren Lauf nahm, als das Betriebssystem des modernen Spiels gegen den Ball programmiert wurde: die ballorientierte Raumdeckung, deren Code noch immer aktuell ist", erklärt Philipp Lahm.

16 Jahre lang spielte der Defensivspezialist im italienischen Profifußball, 13 Trophäen sackte er dabei ein, unter anderem zwei Mal den Europapokal der Landesmeister.

Lahm spricht in seiner Kolumne auch von einem merklichen Vorteil, den Trainer wie Ancelotti, Trainern wie Julian Nagelsmann gegenüber haben: "Jedem Trainer, der nicht auf höchstem Niveau gespielt hat, fehlt etwas, das Ancelotti erlebt hat. Und so kommt sein tiefes Verständnis für das Spiel, die Spieler, das Milieu Profifußball von innen."

Wo auch immer der heute 62-Jährige ist, wird erfolgreicher Fußball gespielt. Auch deshalb holte ihn Real Madrid zurück, als Zinedine Zidane seinen Rückzug als Coach ankündigte. Präsident und Entscheider Florentino Perez weiß, dass Real Madrid nicht noch einmal so ein gescheitertes Trainer-Experiment wie Julen Lopetegui gebrauchen kann.

Denn in Madrid weiß man - im Gegensatz zum Großteil der Fußballwelt - dass Ancelotti ein Weltklasse-Trainer ist.

