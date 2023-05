Das Halbfinal-Hinspiel in der Champions League zwischen Real Madrid und Manchester City hatte einiges zu bieten.

Am Ende trennten sich beide Mannschaften mit 1:1 und ließen den Ausgang für das Rückspiel in England völlig offen. Während sich vor allem einige Citizens durchaus zufrieden mit dem Ergebnis zeigten, waren die Madrilenen anderer Meinung.

ran hat einige Stimmen zum Spiel gesammelt:

Real Madrid

David Alaba (Prime Video): "Vielleicht ist es OK, auch wenn wir ein bisschen näher dran waren am Sieg, speziell in der zweiten Halbzeit. Da hatten wir gute Möglichkeiten das 2:0 zu machen, dann sieht das ganze anders aus. Jetzt stehen wir mit einem 1:1 da, das sicher irgendwo ein bisschen bitter ist."

Auf die Frage, wer den Takt vorgebe, sagte der Österreicher: "Ich glaube, dass wir sicherlich Spieler in unseren Reihen haben, die eine gewisse Erfahrung mitbringen, die in solchen Spielen die Ruhe bewahren und mental sehr stark sind. Da haben wir einige davon. Das hilft natürlich."

Toni Kroos (Prime Video): "Die Allgemeinheit wird wahrscheinlich sagen, verdientes oder gerechtes Ergebnis. Gerade fühlt es sich ein bisschen anders an, weil ich glaube, dass wir in der zweiten Halbzeit hervorragend gespielt haben. Auch in der ersten Halbzeit, speziell nach unserem Tor haben wir uns extrem verbessert. Es ist nicht so, dass das komplette Spiel so war, wie wir es nicht wollten, aber wir waren schon einen Tick zu passiv."

"Man hat gesehen, dass wir absolut auf Augenhöhe sind, wir waren dem 2:0 in der zweiten Halbzeit deutlich näher als City dem 1:1. Dementsprechend haben wir gezeigt, was wir entgegenzusetzen haben. Es ist nicht das ideale Ergebnis, aber dadurch, dass es ohne Auswärtstoregel ist, auch nicht ein so schlechtes. Uns steht wahrscheinlich das schwierigste Auswärtsspiel bevor, das es aktuell gibt im europäischen Fußball. Aber ehrlich gesagt: wir freuen uns drauf."

Antonio Rüdiger (Prime Video): "Wir hatten schon im Spielverlauf viele Chancen. Dass City mehr Ballbesitz haben würde, war klar, aber ich denke, wir können mit dem Ergebnis zufrieden sein. Wir können mit erhobenem Haupt nach Manchester reisen und das Spiel angehen."

"Am Ende des Tages haben wir die Spieler dazu, wir haben die Erfahrung und wir haben die Cojones, dahin zu gehen und zu gewinnen."

Carlo Ancelotti (Pressekonferenz): "Wir hätten gewinnen können und wir hätten es auch verdient gehabt, dieses Spiel zu gewinnen. Aber wir sind zufrieden, weil es ein sehr gut gespieltes Spiel von uns war."

Manchester City

Jack Grealish (BT Sports): "Wir haben eine ganz andere Mannschaft als letztes Jahr. Wir haben so viel gelernt seitdem. Wir haben die richtige Balance zwischen Erfahrung und jungen Spielern. Ich habe mich noch nie so sicher gefühlt, wenn ich auf den Platz gehe."

"Es zeigt unseren Charakter, dass wir nach einem Rückstand, insbesondere an diesem Ort, zurückkommen. Es war ein gerechtes Ergebnis am Ende. Ich habe es genossen, es geliebt."

Manuel Akanji (Prime Video): "Es ist ein gutes Resultat, es ist eine gute Ausgangssituation für uns nächste Woche, aber wir haben noch 90 Minuten vor uns. Real Madrid wird alles geben, und wir müssen unser bestes Spiel bringen, dass wir ins Finale gehen können."

Rodri (Pressekonferenz): "Es ist immer schwer, wenn du hierher kommst. Die Jungs waren unglaublich, der Wille war da. Gegen dieses Team ist es manchmal sehr schwierig, weil sie so viel Qualität besitzen. Wir haben die ersten 30 Minuten das Spiel kontrolliert und mit ihrer ersten Chance machen sie ein unglaubliches Tor. Aber wir sind drin geblieben im Spiel. Aber wir ließen uns in unserer Herangehensweise nicht beirren und spielten weiter, auch wenn es schwierig war."

Pep Guardiola (Pressekonferenz): "Als wir besser waren, haben sie ein Tor geschossen. Als sie besser waren, haben wir getroffen. Es war ein enges Spiel. Es ist so anspruchsvoll, gegen sie zu spielen. Real ist so erfahren, sie haben so viel Qualität. Aber wir haben das auch. Jetzt fällt die Entscheidung vor unseren Fans."

Auf die Frage, wer mit einem Vorteil ins Rückspiel gehe, sagte der Trainer: "Wir spielten vergangenes Jahr im Hinspiel besser und gewannen 4:3, aber Madrid ging aufgrund des Resultats gestärkter hervor. Wir haben versucht, die Entscheidung nach Manchester zu bringen, das wird ein unglaublich hartes Spiel. Wir werden sehen, ob wir besser verteidigen und noch effektiver sein können in gewissen Zonen. Im Angriff brauchen wir mehr Fluidität."