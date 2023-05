Von Christian Stüwe

Mit Abpfiff waren die ganzen Nickligkeiten vergessen. Erling Haaland und Vinicius Junior lachten und scherzten miteinander, Hände wurden geschüttelt, Schultern geklopft.

Phasenweise war es beim 1:1 zwischen Real Madrid und Manchester City im Estadio Santiago Bernabeu am Dienstagabend hitzig zugegangen, sogar Reals Trainer-Gentleman Carlo Ancelotti hatte wegen Reklamierens nach dem Gegentor die Gelbe Karte gesehen.

Doch die Szenen nach Abpfiff bewiesen, wie groß der Respekt zwischen den beiden Schwergewichten des europäischen Fußballs ist. Im vergangenen Jahr hatte Real die Engländer in zwei spektakulären Halbfinals bezwungen, nun lieferten sich die beiden Rivalen erneut ein äußert intensives Hinspiel im Semifinale der Champions League.

"Wir hätten gewinnen können und wir hätten es auch verdient gehabt, dieses Spiel zu gewinnen. Aber wir sind zufrieden, weil es ein sehr gut gespieltes Spiel von uns war", sagte Ancelotti auf der anschließenden Pressekonferenz.

"Als wir besser waren, haben sie ein Tor geschossen. Als sie besser waren, haben wir getroffen. Es war ein enges Spiel", fasste City-Coach Pep Guardiola die Partie zusammen: "Es ist so anspruchsvoll, gegen sie zu spielen. Real ist so erfahren, sie haben so viel Qualität. Aber wir haben das auch. Jetzt fällt die Entscheidung vor unseren Fans."

Real drängt auf das 2:0 - dann trifft De Bruyne

Tatsächlich hatte ManCity stark begonnen und das Spiel kontrolliert, doch in dieser Phase erzielte Vinicius Junior nach einem tollen Spielzug die Führung für Real (36.). Die Spanier übernahmen nun die Partie, die Abwehr um Nationalspieler Antonio Rüdiger meldete City-Torjäger Haaland komplett ab.

Als die Königlichen mehr und mehr auf den zweiten Treffer drängten, glich Kevin de Bruyne (67.) mit einem schönen Distanzschuss aus. Bernardo Silva hatte zuvor den Ball auf Höhe der Mittellinie von der Seitenlinie gekratzt, Ancelotti die Kugel im Aus gesehen. Der Trainer beschwerte sich heftig bei Schiedsrichter Artur Soares Dias und wurde verwarnt.

Real setzte nun voll auf Offensive, aber City-Torwart Ederson hielt in der Schlussphase gegen Karim Benzema (79.) und Aurelien Tchouameni (90.) die gute Ausgangslage für seine Mannschaft fest.

Alaba: "Das 1:1 ist irgendwo ein bisschen bitter"

"Die Allgemeinheit wird wahrscheinlich sagen, dass es ein verdientes oder gerechtes Ergebnis ist. Gerade fühlt es sich aber ein bisschen anders an, weil ich glaube, dass wir in der zweiten Halbzeit hervorragend gespielt haben", sagte Reals Mittelfeld-Regisseur Toni Kroos bei "Prime Video".

"Vielleicht ist es okay, auch wenn wir ein bisschen näher dran waren am Sieg, speziell in der zweiten Halbzeit. Da hatten wir gute Möglichkeiten das 2:0 zu machen, dann sieht das Ganze anders aus. Jetzt stehen wir mit einem 1:1 da, das sicher irgendwo ein bisschen bitter ist", haderte auch Reals Abwehrchef David Alaba.

Besser als im letzten Jahr ist die Ausgangslage für Real aber allemal. Damals hatten die Königlichen das Hinspiel in England mit 3:4 verloren. Im Rückspiel führte ManCity in Madrid bis zur 90. Minute mit 1:0, doch ein Doppelpack von Rodrygo in der Nachspielzeit brachte Real in die Verlängerung. Benzema erzielte schließlich den 3:1-Siegtreffer für die späteren Champions-League-Gewinner in einer denkwürdigen Partie.

Optimismus auf beiden Seiten vor dem Rückspiel

Citys Flügelstürmer Jack Grealish glaubt nicht, dass sich so ein solches Drama wiederholen könnte. "Wir haben eine ganz andere Mannschaft als letztes Jahr. Wir haben so viel gelernt seitdem. Wir haben die richtige Balance zwischen Erfahrung und jungen Spielern. Ich habe mich noch nie so sicher gefühlt, wenn ich auf den Platz laufe", sagte der englische Nationalspieler bei "BT Sports".

Manchester City geht nach dem Remis in Madrid als Favorit ins Rückspiel am kommenden Mittwoch (21 Uhr im Liveticker auf ran.de), Real kann aufgrund der abgeschafften Auswärtstor-Regel die Guardiola-Elf aber erstmal kommen lassen und auf Konter lauern.

"Am Ende des Tages haben wir die Spieler dazu, wir haben die Erfahrung und wir haben die Cojones (Eier, Anm.d.Red.), dahin zu gehen und zu gewinnen", erklärte Innenverteidiger Antonio Rüdiger bei "Prime Video", was im Giganten-Duell letztlich den Ausschlag geben könnte.