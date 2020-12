Köln (SID) - Der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid kann in der Champions League im letzten Spiel der Gruppenphase am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) gegen Borussia Mönchengladbach wieder auf Abwehrchef Sergio Ramos zurückgreifen. Der Mannschaftskapitän absolvierte nach seiner Verletzung am rechten Beinbeuger am Montag erstmals wieder das komplette Teamtraining.

Zugezogen hatte sich der 34-Jährige diese Blessur am 17. November beim 6:0-Kantersieg der spanischen Nationalmannschaft in Sevilla gegen das Team von Bundestrainer Joachim Löw. Ramos wurde seinerzeit in der 43. Minute beim Stande von 3:0 ausgewechselt.