Liverpool (SID) - Der ägyptische Fußball-Nationalspieler Mohamed Salah ist trotz eines Debakels für seinen FC Liverpool auf Rekordjagd gegangen. Beim 2:5 (2:2) im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Titelverteidiger Real Madrid kletterte er dank seines Treffers (14.) in gleich zwei Statistiken ganz nach oben.

Der 30-Jährige überholte die Liverpooler Vereinsikone Steven Gerrard und ist nun mit 42 Toren alleiniger Rekordtorjäger der Reds in den europäischen Wettbewerben. Zudem zog er mit seinem 44. Treffer in der Champions League mit dem ehemaligen Stürmerstar Didier Drogba (Elfenbeinküste) gleich, beide gemeinsam sind nun beste afrikanische Torschützen in der Königsklasse.

Salah erzielte am Dienstag das zwischenzeitliche 2:0 für die Mannschaft von Teammanager Jürgen Klopp, dabei nutzte er einen schweren Patzer von Real-Keeper Thibaut Courtois, dem der Ball versprang. Es war sein 41. Treffer für Liverpool in der Champions League, zuvor hatte Salah auch schon im Dress der AS Rom (1 Treffer) und des FC Basel (2) in der Königsklasse getroffen.