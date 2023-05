Der englische Fußballmeister Manchester City und Inter Mailand gehen als Favoriten in ihre Halbfinal-Hinspiele der Champions League am Dienstag und Mittwoch. Die Citizens mit dem deutschen Nationalspieler Ilkay Gündogan werden am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) bei Titelverteidiger Real Madrid mit einer Siegquote von 2,15 bei bwin gehandelt.

Legen die Madrilenen um Toni Kroos und Antonio Rüdiger mit einem Sieg gegen das Team von der Insel vor, zahlt der Sportwettenanbieter das 3,25-Fache des Einsatzes zurück. Ein Remis zum Auftakt ist mit Quote 3,50 notiert.

Im Mailänder Stadtduell erwartet der Buchmacher am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) Inter mit Nationalspieler Robin Gosens mit einer Siegquote von 2,40 vor dem AC, für dessen Sieg das 3,10-Fache des Einsatzes zurückzahlt.

Bayern-München-Bezwinger ManCity liegt im Titel-Ranking mit einer Quote von 1,66 klar an der Spitze. Mit Abstand folgt der 2022er-Gewinner Real (Quote 4,50) vor den italienischen Klubs Inter und AC Mailand (beide Quote 7,50).