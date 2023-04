Thomas Tuchel sieht den FC Bayern trotz der jüngsten Turbulenzen auch künftig auf Augenhöhe mit Europas Fußball-Adel. "Ich habe nicht den Eindruck, dass dieser Klub im Niedergang ist", sagte der Trainer vor dem Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Manchester City (21.00 Uhr/DAZN): "Wir müssen uns da ein bisschen beruhigen. Hier ist alles möglich, daran glaube ich."

Dem deutschen Rekordmeister droht nach dem 0:3 auf der Insel das dritte Aus in der Runde der letzten Acht in Serie. Im vergangenen Jahr war gegen Außenseiter FC Villarreal Endstation, in der Saison davor scheiterten die Münchner unglücklich an Paris St. Germain. Eine vergleichbare Negativserie gab es zuletzt 2009.

Tuchel aber sieht keine grundsätzlichen Schwächen. "Es gab einen Trainerwechsel, wir brauchen Zeit, die wir noch nicht hatten", sagte er. Dass Kritik aufkomme, wenn der FC Bayern drei Jahre nacheinander das Halbfinale der Königsklasse und das Endspiel im DFB-Pokal verpasse, könne er nachvollziehen. Angesichts der zehn Meisterschaften in Serie könne man aber "nicht von einem Absturz sprechen. Wenn das der Absturz ist - das hätten viele Vereine gerne."