Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg kämpfen beim FC Arsenal vor vollen Rängen um den Finaleinzug in der Champions League. Wie der englische Vize-Meister mitteilte, ist das Emirates Stadium für das Halbfinal-Rückspiel erstmals in der Historie der Frauen-Mannschaft ausverkauft. Die Arena hat eine Kapazität von gut 60.000 Plätzen, damit wird ein englischer Rekord in der Königsklasse aufgestellt.

"Es ist eine wunderbare Nachricht, dass ein so wichtiges Spiel für uns ausverkauft ist", sagte Arsenal-Geschäftsführer Vinai Venkatesham. Das Hinspiel in Wolfsburg war mit einem 2:2 geendet. Mit Fan-Massen auf den Rängen hat der VfL bereits Erfahrung. Vor mehr als 91.000 Zuschauern hatte es in der vergangenen Saison allerdings eine 1:5-Niederlage beim FC Barcelona gegeben.