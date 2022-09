Auch in der Saison 2022/23 wird die Übertragung der Champions League wieder gestückelt sein. So hat sich Streamingdienst DAZN 121 der 137 Spiele gesichert, Amazon Prime Video zeigt insgesamt 16 Matches live und exklusiv. Im Free-TV ist dagegen wieder nur das Finale zu sehen - das ZDF überträgt live.

Die Champions League startet am 6./7. September mit dem ersten Spieltag der Gruppenphase. Diese endet am 1./2. November - erst am 14. Februar 2023 starten dann die ersten Achtelfinals. Das Finale findet am 10. Juni 2023 im Atatürk Olympiastadion in Istanbul statt.

Wir zeigen euch, wo ihr welches Spiel live verfolgen könnt.

UEFA Champions League: Wer zeigt den zweiten Spieltag?

Dienstag, 13. September:

18:45 Uhr: Viktoria Pilsen - Inter Mailand - im Liveticker auf ran.de und live bei DAZN

18:45 Uhr: Sporting Lissabon - Tottenham Hotspur - im Liveticker auf ran.de und live bei DAZN

21:00 Uhr: FC Liverpool - Ajax Amsterdam - im Liveticker auf ran.de und live bei DAZN

21:00 Uhr: Glasgow Rangers - SSC Neapel - im Liveticker auf ran.de und live bei DAZN

21:00 Uhr: FC Porto - FC Brügge - im Liveticker auf ran.de und live bei DAZN

21:00 Uhr: Bayer Leverkusen - Atletico Madrid - im Liveticker auf ran.de und live bei DAZN

21:00 Uhr: FC Bayern München - FC Barcelona - im Liveticker auf ran.de und live bei Amazon Prime

21:00 Uhr: Olympique Marseille - Eintracht Frankfurt - im Liveticker auf ran.de und live bei DAZN

Mittwoch, 14. September:

18:45 Uhr: AC Mailand - Dinamo Zagreb - im Liveticker auf ran.de und live bei DAZN

18:45 Uhr: Schachtar Donezk - Celtic Glasgow - im Liveticker auf ran.de und live bei DAZN

21:00 Uhr: FC Chelsea - RB Salzburg - im Liveticker auf ran.de und live bei DAZN

21:00 Uhr: Real Madrid - RB Leipzig - im Liveticker auf ran.de und live bei DAZN

21:00 Uhr: Manchester City - Borussia Dortmund - im Liveticker auf ran.de und live bei DAZN

21:00 Uhr: FC Kopenhagen - FC Sevilla - im Liveticker auf ran.de und live bei DAZN

21:00 Uhr: Juventus Turin - Benfica Lissabon - im Liveticker auf ran.de und live bei DAZN

21:00 Uhr: Maccabi Haifa - Paris Saint-Germain - im Liveticker auf ran.de und live bei DAZN

Champions League: Welche deutschen Teams sind mit dabei?

Zum ersten Mal in der Geschichte sind gleich fünf deutsche Teams für die Champions League qualifiziert. Neben den vier Plätzen durch die Bundesliga für den FC Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Bayer Leverkusen, konnte sich Eintracht Frankfurt mit dem Gewinn der Europa League ebenfalls für die Königsklasse qualifizieren.

Champions League 2022/23: Wer überträgt?

DAZN und Amazon Prime Video haben in Deutschland die Rechte an der Champions League. DAZN zeigt 121 der 137 Spiele, Amazon 16 - das Finale wird zudem im Free-TV im ZDF übertragen.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.