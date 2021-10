Der FC Bayern München reist am 3. Spieltag der Champions League als Tabellenführer zu Benfica Lissabon. Anpfiff der Partie ist um 21 Uhr im Estadio da Luz. Wir zeigen euch, wo ihr die Partie live verfolgen könnt.

Der FC Bayern hat in der Königklasse bisher eine lupenreine Bilanz. Beide Spiele konnte der deutsche Rekordmeister gewinnen und kassierte zudem kein Gegentor, konnte aber acht Tore selbst erzielen. Mit Benfica trifft man nun auf den Tabellenzweiten, der bisher vier Punkte ergattern konnte. Verzichten muss Bayern-Trainer Julian Nagelsmann am Mittwoch auf Alphonso Davies und Leon Goretzka. Der Linksverteidiger fehlt mit einer Oberschenkelverletzung. Goretzka ist erkältet und reist nicht mit nach Lissabon.

Der Coach selbst wird dabei ebenfalls nicht bei der Partie sein. Nagelsmann fühle sich nicht gut und wird nicht auf der Bank platz nehmen, wurde vor dem Match bekannt.

Mehr zu Benfica und dem FC Bayern findest Du unter Champions League News - täglich die neuesten News, Infos, Ergebnisse und Tabellen zur deutschen Fußball-Bundesliga.

Nächsten Spiele / Termine Bayern München:

Bundesliga 9.Spieltag:

Bayern München - 1899 Hoffenheim (Sa. 23.10.21 15:30 Uhr)

DFB Pokal 2. Runde:

Borussia M`Gladbach - Bayern München (Mi. 27.10.21 20:45 Uhr)

So könnt ihr das Spiel live mit verfolgen - TV, Ticker, Stream und Highlight

Das Spiel des 3. Spieltages mit der Partie zwischen Benfica Lissabon und dem FC Bayern findet am Mittwoch, den 20. September 2021, um 21:00 Uhr im Estadio da Luz statt. Wir zeigen Euch hier im Überblick, wo und wie Ihr die Partie live im TV, Ticker und im Stream verfolgen könnt.

Champions League: Benfica Lissabon vs. FC Bayern München live im TV

Das Spiel zwischen dem FC Bayern und Lissabon wird nicht im Fernsehen gezeigt. Pay-TV Sender Sky, die in der vergangenen Saison noch Spiele der Königsklasse gezeigt haben, hat die Rechte an die Streaming-Dienste Amazon Prime und DAZN verloren. Das Match wird am Mittwochabend bei DAZN zu sehen sein.

Champions League: Benfica vs. FC Bayern im Livestream

Die Partie wird im Livestream bei DAZN zu sehen sein. Dafür ist ein kostenpflichtiges Abo nötig.

Champions League: Lissabon vs. München im Liveticker

Mit unserem Liveticker auf ran.de sind wir natürlich von Beginn an beim Duell dabei. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.

UPDATE, 20.10.2021, 19:55 Uhr - Die Aufstellungen - Benfica Lissabon vs. Bayern München

Aufstellung Benfica Lissabon: Vlachodimos - Lucas Verissimo, Otamendi, Vertonghen - Weigl, Joao Mario, André Almeida, Grimaldo, Rafa, Yaremchuk - Darwin - Trainer: Jorge Jesus

Aufstellung Bayern München: Neuer - Pavard, Süle, Upamecano, Hernandez - Kimmich, Sabitzer, Coman, T. Müller, L. Sané - Lewandowski Trainer: Julian Nagelsmann

Champions-League-Highlights: Benfica vs. FC Bayern

Das ZDF zeigt die Höhepunkte des Champions-League-Spieltags immer am Mittwochabend. Beginn der Sendung ist um 23 Uhr.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.