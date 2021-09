München – In der neuen Saison der Champions League ändert sich in Sachen Übertragungen einiges. Der Streamingdienst DAZN zeigt fast komplett die Königsklasse, Amazon Prime Video steigt neu ein und zeigte zum Beispiel am 1. Spieltag den Klassiker zwischen dem FC Barcelona und dem FC Bayern München.

Der Bezahlsender Sky spielt in der Champions League keine Rolle mehr. Die Champions League kehrt dafür nach 2018 zudem wieder ins frei empfangbare Fernsehen zurück.

Das ZDF zeigt ab Mittwoch ab 23.00 Uhr im neuen Format "sportstudio UEFA Champions League" über eine Stunde die Highlights der Spiele, Analysen und Interviews.

Am Dienstag und Mittwoch (28./29. September) steht der 2. Spieltag der Gruppenphase der Champions League auf dem Programm. Wir sagen Euch, wo Ihr welches Spiel sehen könnt.

Champions League: Die Übertragungen am 2. Spieltag im Überblick

Dienstag, 28. September:

18:45 Uhr: Gruppe C - Ajax Amsterdam - Besiktas JK 2:0 im Liveticker auf ran.de im Ticker zum Nachlesen

18:45 Uhr: Gruppe D - Schachtar Donezk - Inter Mailand 0:0 im Liveticker auf ran.de im Ticker zum Nachlesen

21:00 Uhr: Gruppe A - Paris Saint-Germain - Manchester City 2:0 im Liveticker auf ran.de im Ticker zum Nachlesen

21:00 Uhr: Gruppe A - RB Leipzig - Club Brügge 1:2 im Liveticker auf ran.de im Ticker zum Nachlesen

21:00 Uhr: Gruppe B - FC Porto - FC Liverpool 1:5 im Liveticker auf ran.de im Ticker zum Nachlesen

21:00 Uhr: Gruppe B - AC Mailand - Atletico Madrid 1:2 im Liveticker auf ran.de im Ticker zum Nachlesen

21:00 Uhr: Gruppe C - Borussia Dortmund - Sporting Lissabon 1:0 im Liveticker im Ticker zum Nachlesen

21:00 Uhr: Gruppe D - Real Madrid - Sheriff Tiraspol 1:2 im Liveticker im Ticker zum Nachlesen

Mittwoch, 29. September:

18:45 Uhr: Gruppe F - Atalanta Bergamo - Young Boys Bern - im Liveticker auf ran.de und live bei DAZN

18:45 Uhr: Gruppe H - Zenit St. Petersburg - Malmö FF - im Liveticker auf ran.de und live bei DAZN

21:00 Uhr: Gruppe E - FC Bayern München - Dynamo Kiew - im Liveticker auf ran.de und live bei DAZN

21:00 Uhr: Gruppe E - Benfica Lissabon - FC Barcelona - im Liveticker auf ran.de und live bei DAZN

21:00 Uhr: Gruppe F - Manchester United - FC Villarreal - im Liveticker auf ran.de und live bei DAZN

21:00 Uhr: Gruppe G - RB Salzburg - Lille OSC- im Liveticker auf ran.de und live bei DAZN

21:00 Uhr: Gruppe G - VfL Wolfsburg - FC Sevilla - im Liveticker auf ran.de und live bei DAZN

21:00 Uhr: Gruppe H - Juventus Turin - FC Chelsea - im Liveticker auf ran.de und live bei DAZN

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.