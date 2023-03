London (SID) - Der frühere BVB-Profi Christian Pulisic steht ausgerechnet zum Champions-League-Spiel gegen Borussia Dortmund wieder im Kader des FC Chelsea. Der Amerikaner habe "trainiert, es sieht gut aus", versicherte Teammanager Graham Potter vor dem Achtelfinal-Rückspiel am Dienstagabend (21.00 Uhr/Prime Video). Pulisic, 2019 für 60 Millionen Euro von Dortmund zu den Londonern gewechselt, hatte zwei Monate lang wegen einer Knieverletzung gefehlt.

Potter steht angesichts der sehr schwachen Leistungen in der Premier League unter hohem Druck. Ein Aus gegen den BVB nach dem 0:1 im Hinspiel könnte ihn den Job kosten. Dennoch erwartet er einen "besonderen Abend in einer besonderen Atmosphäre", und er versprach: "Die Stamford Bridge wird rocken. Es wird ein großes, ein aufregendes Spiel." Der BVB sei ein Top-Gegner: "Sie haben einen fantastischen Lauf und gewinnen konstant ihre Spiele - zuletzt zehn in Serie."