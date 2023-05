Das ZDF wird das Champions-League-Finale der Fußballerinnen des VfL Wolfsburg gegen den FC Barcelona live übertragen. Dies teilte der Sender am Dienstag mit. Das Endspiel am 3. Juni (16.00 Uhr) in Eindhoven ist überdies bei DAZN zu sehen.

Der VfL hat die Königsklasse bereits zweimal gewonnen - zuletzt im Jahr 2014. Barcelona triumphierte 2021 und unterlag im Endspiel im vergangenen Jahr in Turin dem französischen Rekordsieger Olympique Lyon.