Die Saison 2022/23 ist gerade zu Ende, da wirft die neue Spielzeit schon ihre Schatten voraus. Traditionell startet die Saison für viele Vereine mit der ersten Runde des DFB-Pokal. Alle Informationen zur Übertragung, den verschiedenen Runden und Teilnehmern gibt es hier:

DFB-Pokal 2024: Wer ist Titelverteidiger?

RB Leipzig konnte sich 2022/23 im Finale mit 2:0 gegen Eintracht Frankfurt durchsetzen und den Pokal zum zweiten Mal in Folge gewinnen.

DFB-Pokal: Wann und wo findet das Finale 2024 statt?

Das Endspiel wird am 25. Mai im Berliner Olympiastadion ausgetragen. Anstoß ist um 20 Uhr.

DFB-Pokal 2024: Wer überträgt die Spiele des Wettbewerbs?

Die Rechte liegen derzeit bei ARD, ZDF und Sky. Pay-TV-Sender Sky überträgt wie gewohnt alle 63 Spiele bis zum Finale live. ARD und ZDF zeigen insgesamt 15 Spiele des DFB-Pokal im Free-TV, darunter beide Halbfinals sowie das Endspiel. Zudem bieten die Sender umfangreiche Highlights an.

DFB-Pokal 2024: Wie viele Mannschaften nehmen teil?

Insgesamt nehmen 64 Mannschaften aus fünf verschiedenen Ligen am DFB-Pokal teil. Gesetzt sind dabei die Klubs der ersten und zweiten Bundesliga aus der Saison 2022/23.

Bundesliga (22/23): 1. FC Köln, FSV Mainz 05, Union Berlin, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt, FC Augsburg, FC Bayern München, RB Leipzig, SC Freiburg, TSG Hoffenheim, VfB Stuttgart, VfL Bochum, VfL Wolfsburg, Werder Bremen, FC Schalke 04, Hertha BSC

2. Bundesliga (22/23): 1. FC Heidenheim, 1. FC Magdeburg, 1. FC Nürnberg, 1. FC Kaiserslautern, Arminia Bielefeld, Eintracht Braunschweig, FC St. Pauli, Fortuna Düsseldorf, Hamburger SV, Hannover 96, Hansa Rostock, Holstein Kiel, Karlsruher SC, SC Paderborn, SpVgg Greuther Fürth, SV Darmstadt 98, Jahn Regensburg, SV Sandhausen

DFB-Pokal 2024: Welche Drittliga-Vereine haben sich für die erste Runde qualifiziert?

3. Liga (22/23): SV Elversberg (Meister), VfL Osnabrück, SV Wehen Wiesbaden, 1. FC Saarbrücken (alle über die Endplatzierung), Hallescher FC, Viktoria Köln, Rot-Weiss Essen

DFB-Pokal 2024: Welche Regionalligisten sind dabei?

Regionalliga (22/23): SpVgg Unterhaching, Preußen Münster, FC 08 Homburg, Atlas Delmenhorst, Energie Cottbus, VfB Lübeck, FC-Astoria Walldorf, Teutonia Ottensen, RW Koblenz, Lok Leipzig, FSV Frankfurt, FV Illertissen, TSG Balingen, Carl Zeiss Jena

DFB-Pokal 2024: Welche Amateur-Vereine haben sich qualifiziert?

Oberliga (22/23): TuS Bersenbrück, FC Oberneuland, Makkabi Berlin, SV Oberachern, Rostocker FC, FC Gütersloh, Schott Mainz

Wann wird die erste Runde des DFB-Pokal ausgelost?

Die 1. Runde des DFB-Pokal 2023/24 wird am 18. Juni ausgelost.

Welche Regeln gibt es bei der Auslosung des DFB-Pokal?

In der ersten Runde kann es keine Duelle zwischen Mannschaften aus der Bundesliga geben. Erst in Runde zwei ist dies möglich. Alle Bundesligisten sowie 14 der 18 Klubs aus der 2. Liga werden ihre Erstrundenpartie auswärts abhalten müssen. Die Vereine unterhalb der 2. Liga haben in der ersten Runde automatisch Heimrecht.

Wann finden die verschiedenen Runden des DFB-Pokal statt?

1. Runde: 11. - 14. August 2023

11. - 14. August 2023 2. Runde: 31. Oktober/1. November 2023

31. Oktober/1. November 2023 Achtelfinale: 5./6. Dezember 2023

5./6. Dezember 2023 Viertelfinale: 30./31. Januar & 6./7. Februar 2024

30./31. Januar & 6./7. Februar 2024 Halbfinale: 2./3. April 2024

2./3. April 2024 Finale in Berlin: 25. Mai 2024

Wer ist Rekordsieger des DFB-Pokal?

Mit 20 Titeln ist der FC Bayern Rekordsieger des DFB-Pokal. Allerdings warten die Münchener seit 2020 auf einen Erfolg.