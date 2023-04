"Auch wenn es in der zweiten Halbzeit nicht mehr diese Unmenge an Chancen war, ist Leipzigs Sieg hochverdient. So schlecht wie Dortmund war, sie hatten am Ende sogar noch diese eine Chance durch Bynoe-Gittens. Ich bin aber irgendwie froh, dass es nicht so kam, weil Leipzig über 90 Minuten die klar bessere Mannschaft war und jetzt hochverdient weiter ist", polterte der ehemalige Nationalspieler und "ZDF"-Experte Per Mertesacker nach dem Schlusspfiff.

Borussia Dortmund hatte zuvor 0:2 gegen RB Leipzig im Viertelfinale des DFB-Pokals verloren. Während Leipzig insgesamt 20 Schüsse abgab, sammelte Dortmund lediglich zwei - beide in der Nachspielzeit.

"Die Leipziger waren sowas von dominant, überlegen, aggressiv, haben alle Zweikämpfe gewonnen. Und Dortmund war ein Schatten seiner selbst. Gefühlt jeder Leipziger ist zum Abschluss gekommen", resümierte Mertesacker bereits zur Halbzeit.

Leipzig gegen den BVB "in allen Bereichen überlegen"

Das Team von Trainer Edin Terzic hielt dem frühen Druck der Leipziger nicht stand, verlor viele Bälle im Aufbauspiel und konnte dem Tempo der Leipziger Angriffe nur wenig entgegensetzen.

Die Offensive des BVB blieb über weite Strecken blass. "Reus und Brandt haben wir kaum gesehen, das sind eigentlich die Kreativspieler. Sie waren wirklich nicht bereit für diesen Druck, den sie bekommen haben", sagte Mertesacker und fuhr fort: "Leipzig war in allen Bereichen überlegen".