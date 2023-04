Christian Streich, Trainer des SC Freiburg, hat nach dem verweigerten Handschlag von Jamal Musiala Verständnis gezeigt.

Der Bayern-Youngster hatte Streich nach der Niederlage im DFB-Viertelfinale den Handschlag verweigert – der 57-Jährige konnte aber die Motive nachvollziehen und erkannte sogar sein jüngeres ich in Musiala wieder: "Ich weiß genau, wie ich bin, und ich weiß genau, wie ich in dem Alter war. Er will nicht, dass ihn jemand anfasst, weil er so mit der Situation beschäftigt ist. Das hätte auch ich sein können."

Musiala hatte nach seiner Einwechslung in der Nachspielzeit der Partie einen Elfmeter verursacht, der am Ende die Partie zugunsten der Breisgauer entschied.

"Wenn du da nicht wütend bist, wann bist du dann wütend als Sportler?", erklärte Streich und fügte hinzu, dass das Verweigern des Handschlags die "logischste Reaktion" gewesen sei.

Vorfreude auf das Trikot

Musiala hatte sich in den sozialen Medien entschuldigt und Streich sein Trikot versprochen. Ein Wiedersehen - und damit das Trikot - gibt es bereits am Samstag, wenn beide Mannschaften in der Bundesliga in Freiburg (ab 15:30 Uhr im Liveticker auf ran.de) aufeinandertreffen.

Das versprochene Trikot wird das Freiburg-Urgestein gerne annehmen: "Ich sammle keine Trikots, aber ab und zu kriege ich mal eins geschenkt". Wenn er hin und wieder danach frage, sei es ihm fast peinlich. Dies mache er aber für seine Kinder.