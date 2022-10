Mit drei Parallelspielen um 18 Uhr ist die neue Saison im DFB-Pokal am 29. Juli gestartet. Der FC Bayern gab sich gegen Viktoria Köln keine Blöße. Borussia Dortmund setzte sich ohne Probleme gegen 1860 München durch - Erstligisten wie Köln oder Leverkusen scheiterten dagegen.

DFB-Pokal: Wo sehe ich die 2. Runde live im Free-TV und Livestream?

Dienstag, 18. Oktober:

18:00 Uhr: VfB Lübeck - 1. FSV Mainz 05 - im Liveticker auf ran.de und live bei Sky

18:00 Uhr: Stuttgarter Kickers - Eintracht Frankfurt - im Liveticker auf ran.de und live bei Sky

18:00 Uhr: Waldhof Mannheim - 1. FC Nürnberg - im Liveticker auf ran.de und live bei Sky

18:00 Uhr: RB Leipzig - Hamburger SV - im Liveticker auf ran.de und live bei Sky

20:45 Uhr: SV Darmstadt 98 - Borussia Mönchengladbach - im Liveticker auf ran.de und live in der ARD und bei Sky

20:45 Uhr: SV 07 Elversberg - VfL Bochum - im Liveticker auf ran.de und live bei Sky

20:45 Uhr: Eintracht Braunschweig - VfL Wolfsburg - im Liveticker auf ran.de und live bei Sky

20:45 Uhr: 1899 Hoffenheim - FC Schalke 04 - im Liveticker auf ran.de und live bei Sky

Mittwoch, 19. Oktober:

18:00 Uhr: Hannover 96 - Borussia Dortmund - im Liveticker auf ran.de und live bei Sky

18:00 Uhr: SC Freiburg - FC St. Pauli - im Liveticker auf ran.de und live bei Sky

18:00 Uhr: SV Sandhausen - Karlsruher SC - im Liveticker auf ran.de und live bei Sky

18:00 Uhr: SC Paderborn 07 - Werder Bremen - im Liveticker auf ran.de und live bei Sky

20:45 Uhr: FC Augsburg - FC Bayern München - im Liveticker auf ran.de und live im ZDF und bei Sky

20:45 Uhr: VfB Stuttgart - Arminia Bielefeld - im Liveticker auf ran.de und live bei Sky

20:45 Uhr: Union Berlin - 1. FC Heidenheim - im Liveticker auf ran.de und live bei Sky

20:45 Uhr: Jahn Regensburg - Fortuna Düsseldorf - im Liveticker auf ran.de und live bei Sky

2. Runde DFB-Pokal: Wer ist noch dabei?

Bundesliga: VfB Stuttgart, Borussia Dortmund, VfL Bochum, VfL Wolfsburg, FC Schalke 04, TSG Hoffenheim, SC Freiburg, Borussia Mönchengladbach, FC Augsburg, Mainz 05, Union Berlin, Werder Bremen, Eintracht Frankfurt, RB Leipzig (Titelverteidiger), FC Bayern München

2. Bundesliga: 1. FC Nürnberg, Karlsruher SC, St. Pauli, Jahn Regensburg, SC Paderborn, 1. FC Heidenheim, Hamburger SV, Fortuna Düsseldorf, SV Sandhausen, Arminia Bielefeld, Hannover 96, Eintracht Braunschweig, Darmstadt 98

3. Liga: SV Elversberg, Waldhof Mannheim

Regionalliga: VfB Lübeck

Oberliga: Stuttgarter Kickers

Läuft der DFB-Pokal auch im Free-TV?

Für die neue Saison haben sich ARD und ZDF gemeinsam für das Free-TV die Rechte am DFB-Pokal gesichert. Insgesamt werden in der ersten Runde vier Partien übertragen. Pay-TV-Sender Sky überträgt wie gewohnt alle 63 Spiele bis zum Finale live.

DFB-Pokal: Die 1. Runde im Überblick

Mittwoch, 31. August 2022:

20:45 Uhr: Viktoria Köln - FC Bayern München 0:5

Dienstag, 30. August 2022:

20:45 Uhr: FC Teutonia 05 - RB Leipzig 0:8

Freitag, 29. Juli 2022:

18:00 Uhr: TSG Neustrelitz - Karlsruher SC 0:8

18:00 Uhr: 1. FC Kaan Marienborn 07 - 1. FC Nürnberg 0:2

18:00 Uhr: Dynamo Dresden - VfB Stuttgart 0:1

20:45 Uhr: 1860 München - Borussia Dortmund 0:3

Samstag, 30. Juli 2022:

13:00 Uhr: Viktoria Berlin - VfL Bochum 0:3

13:00 Uhr: SV 19 Straelen - FC St. Pauli 3:4

15:30 Uhr: Jahn Regensburg - 1. FC Köln 4:3 i.E.

15:30 Uhr: VfB Lübeck - Hansa Rostock 1:0

15:30 Uhr: SV 07 Elversberg - Bayer Leverkusen 4:3

15:30 Uhr: Einheit Wernigerode - SC Paderborn 0:10

15:30 Uhr: FV Illertissen - FC Heideheim 0:2

15:30 Uhr: SpVgg Bayreuth - Hamburger SV 1:3 n.V.

18:00 Uhr: Kickers Offenbach - Fortuna Düsseldorf 1:4

18:00 Uhr: Carl Zeiss Jena - VfL Wolfsburg 0:1

18:00 Uhr: Stuttgarter Kicker - Greuther Fürth 2:0

Sonntag, 31. Juli 2022:

13:00 Uhr: Schwarz-Weiß Rehden - SV Sandhausen 0:4

13:00 Uhr: Bremer SV - FC Schalke 04 0:5

15:30 Uhr: FV Engers 07 - Arminia Bielefeld 1:7

15:30 Uhr: TSV Schott Mainz - Hannover 96 0:3

15:30 Uhr: SV Rödinghausen - 1899 Hoffenheim 0:2 n.V.

15:30 Uhr: 1. FC Kaiserslautern - SC Freiburg 1:2 n.V.

15:30 Uhr: SV Oberachern - Borussia Mönchgladbach 1:9

15:30 Uhr: TuS BW Lohne - FC Augsburg 0:4

18:00 Uhr: Eintracht Braunschweig - Hertha BSC 6:5 i.E.

18:00 Uhr: Waldhof Mannheim - Holstein Kiel 5:3 i.E.

18:00 Uhr: Erzgebirge Aue - Mainz 05 0:3

Montag, 1. August 2022:

18:00 Uhr: Chemnitzer FC - Union Berlin 1:2 n.V.

18:00 Uhr: FC Ingolstadt - Darmstadt 98 0:3

18:00 Uhr: Energie Cottbus - Werder Bremen 1:2

20:45 Uhr: 1. FC Magdeburg - Eintracht Frankfurt 0:4

DFB-Pokal: Termine - Wann finden die nächsten Runden statt?

Die 2. Runde des DFB-Pokal finden am 18. und 19. Oktober statt. Das Achtelfinale wird am 31.1., 1.2. und 7./8. Februar 2023 ausgetragen. Die Viertelfinals steigen am 4. und 5. April - das Halbfinale am 2. und 3. Mai. Das Finale findet am 3. Juni in Berlin statt.

