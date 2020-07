+++ Update vom 26. Juli, 17:30 Uhr: DFB-Präsident Keller zieht die Lose +++

In der Corona-Krise bleibt der DFB unter sich. Verbands-Boss Fritz Keller wird die Kugeln ziehen. Zweite Losfee ist die stellvertretende Generalsekretärin Heike Ullrich.

+++ Update vom 26. Juli, 17:00 Uhr: Noch viele Fragezeichen bei Teilnehmern +++

Weil im Zuge der Corona-Pandemie die Landespokale unterbrochen werden mussten, stehen zahlreiche Pokal-Starter noch gar nicht fest. Fix dabei sind bislang die 36 Profi-Klubs aus Bundesliga und 2. Liga, die Absteiger in die 3. Liga sowie die beiden folgenden Drittligisten. Meister Bayern München II ist als Zweitvertretung nicht startberechtigt.

Über die Landesverbände haben sich bislang nur der 1. FC Schweinfurt als bestplatzierter teilnahmeberechtigter Klub der Regionalliga Bayern sowie der 1. FC Magdeburg als Vertreter Sachsen-Anhalts qualifiziert. Die übrigen 22 Plätze sollen vor Austragung der ersten Hauptrunde noch auf sportlichem Weg vergeben werden.

Heißt auch: Wir werden am Ende dieses Tages nur zehn der 32 Paarungen kennen.

Die Teilnehmer in der Übersicht

Bundesliga

Bayern München

Borussia Dortmund

RB Leipzig

Borussia Mönchengladbach

Bayer Leverkusen

1899 Hoffenheim

VfL Wolfsburg

SC Freiburg

Eintracht Frankfurt

Hertha BSC

Union Berlin

Schalke 04

1. FSV Mainz 05

1. FC Köln

FC Augsburg

Werder Bremen

Arminia Bielefeld

VfB Stuttgart

2. Liga

Fortuna Düsseldorf

SC Paderborn

1. FC Heidenheim

Hamburger SV

SV Darmstadt 98

Hannover 96

Erzgebirge Aue

VfL Bochum

Greuther Fürth

SV Sandhausen

Holstein Kiel

Jahn Regensburg

VfL Osnabrück

FC St. Pauli

Karlsruher SC

1. FC Nürnberg

Würzburger Kickers

Eintracht Braunschweig

3. Liga

FC Ingolstadt

MSV Duisburg

1. FC Magdeburg

Regionalliga

1. FC Schweinfurt

München – Heute steht die Auslosung der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals 2020/21 an. Der frühe Termin wurde absichtlich so gewählt, um vor allem den Amateurklubs eine entsprechende Vorbereitungszeit zu gewährleisten. Wir verraten euch, wo ihr die Auslosung heute live im TV und Internet verfolgen könnt.

Die erste Hauptrunde des DFB-Pokals wird vom 11. bis 14. September 2020 ausgespielt. Die folgenden Runden stehen am 22./23. Dezember 2020 (2. Hauptrunde), 2./3. Februar 2021 (Achtelfinale), 2./3. März 2021 (Viertelfinale), 1./2. Mai 2021 (Halbfinale) und am 13. Mai 2021 (Finale) an.

Durch die Corona-Pandemie und dem verspäteten Bundesliga-Start, ist auch der Terminplan für den DFB-Pokal ein anderer als sonst.

DFB-Pokal: Die Auslosung der ersten Runde live im TV

Die Auslosung wird im Rahmen der Sportschau in der ARD stattfinden. Die Übertragung beginnt um 18:30 Uhr, die Sendung endet um 19:20 Uhr. Somit ist es live im Free-TV zu sehen.

DFB-Pokal-Auslosung live im Internet-Stream

Einen Livestream gibt es in der Mediathek der ARD, auch der steht kostenfrei zu Verfügung. Sowohl über PC, als auch mit der entsprechenden App auf dem Smartphone oder Tablet kann das Geschehen verfolgt werden.

