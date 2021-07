München - Es ist der erste wichtige Termin einer neuen Saison im deutschen Profifußball: die Auslosung der ersten Runde im DFB-Pokal. Am Sonntag, den 4. Juli, wird um 18:30 Uhr entschieden, wer es diesmal mit dem FC Bayern München aufnehmen darf und wer sich Titelverteidiger Borussia Dortmund entgegenstellt.

Im Mai hatte der BVB durch ein 4:1 über RB Leipzig zum fünften Mal den Pokal gewonnen. Mehr Erfolge weisen nur der FCB mit 20 und Werder Bremen mit sechs auf.

DFB-Pokal: Erschwernisse wegen Corona-Auflagen

Wie in den vergangenen Jahren auch werden in der Saison 2021/2022 neben den jeweils 18 Bundes- und Zweitligisten 28 unterklassige Vereine am Start sein, die sich überwiegend über die Landespokale qualifiziert haben. Das gestaltete sich wegen der Corona-Auflagen schwierig, die eine normale Durchführung unmöglich machten, weshalb die Verbände improvisieren mussten.

So sind neben elf Drittligisten auch 13 Regionalligisten und vier Fünftligisten qualifiziert. Auf welche Gegner sie sich freuen dürfen, liegt in den Händen von Thomas Broich. Der Ex-Profi lost die Paarungen der ersten Runde im Rahmen der "ARD"-Sportschau im Fußballmuseum in Dortmund aus.

Die erste Runde wird vom 6. bis 9. August ausgespielt. Das Finale steigt am 21. Mai 2022 wie gewohnt im Berliner Olympiastadion. Hier gibt es alle Informationen zur Auslosung.

DFB-Pokal-Auslosung: ARD live dabei

Wann genau die Auslosung findet im Rahmen der "ARD"-Sportschau von 18:30 Uhr bis 19:20 Uhr statt. Das Prozedere wird der Höhepunkt der Sendung sein.

Außerdem kann die Auslosung im Livestream der "ARD" verfolgt werden. Der Sender zeigt sein komplettes Programm über diesen Weg.

Auch ran begleitet die Auslosung der ersten Pokal-Runde live - in einem ausführlichen Ticker. Hier erfahrt ihr alle wichtigen Informationen.

