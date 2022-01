Bundesliga Saison 2021 / 2022

Der 20. Spieltag der Fußball Bundesliga steht am Wochenende 21.01. - 23.01.2022 in der Rückrunde an.

TOP Spiele 20. Spieltag (21. Januar bis 23. Januar 2022)

20:30 Frankfurt - Bielefeld 20:30 Uhr 20:30 Uhr Bundesliga 2021/2022 Rückrunde Frankfurt - Deutsche Bank Park

15:30 Hoffenheim - Dortmund 15:30 Uhr 15:30 Uhr Bundesliga 2021/2022 Rückrunde Sinsheim - PreZero Arena

18:30 VfL Bochum - 1.FC Köln 18:30 Uhr 18:30 Uhr Bundesliga 2021/2022 Rückrunde Buchum - Ruhrstadion

15:30 RB Leipzig - VfL Wolfsburg 15:30 Uhr 15:30 Uhr Bundesliga 2021/2022 Rückrunde Leipzig - Red Bull Arena