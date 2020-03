Gelsenkirchen/München – Die Vorzeichen könnten beim DFB-Pokal-Duell zwischen dem FC Schalke 04 und dem FC Bayern München unterschiedlicher kaum sein: Während die Bayern unter Hansi Flick zu alter Stärke zurückgefunden haben, konnte Schalke vier Spiele in Folge nicht mehr gewinnen.

Zudem verfolgt den Club aus dem Pott das Gespenst des zukünftigen Bayern-Torwarts. Was 2011 noch Manuel Neuer war, ist mittlerweile Alexander Nübel. Nach seinem Patzer am vergangenen Wochenende pfiff der Schalker Anhang seinen Schlussmann gnadenlos aus.

+++ FC Schalke vs. FC Bayern: zum Liveticker +++

Als Ersatz für den angeschlagenen Keeper steht U21-Nationaltorwart Markus Schubert bereit. Doch Achtung: Während Nübels Rot-Sperre vom 16. bis 19. Spieltag musste Schubert in nur vier Partien achtmal hinter sich greifen.

Fünf der Gegentreffer kassierte er ausgerechnet gegen den deutschen Rekordmeister bei der Schalker 5:0-Schlappe. Nicht unbedingt ein gutes Omen.

>>> ZUM LIVETICKER: FC Schalke vs. FC Bayern <<<

+++ 19.49 Uhr: Schalke vs. Bayern: Die Aufstellungen sind da! +++

FC Schalke 04: Schubert - Becker , Nastasic , Todibo - Kenny , Oczipka , McKennie , Schöpf , Boujellab - Matondo , Burgstaller

FC Bayern München:Neuer - Kimmich , Pavard , Alaba , Davies - Tolisso , Goretzka , Thiago , T. Müller , Coutinho - Gnabry

Schiedsrichter: Tobias Stieler (Hamburg)

Bayerische Sturm-Probleme?

Weiterhin fehlen wird dem FC Bayern Robert Lewandowski. Der Pole plagt sich mit einer Schienbeinverletzung herum und fällt voraussichtlich den gesamten März über aus.

Doch Ersatzmann Joshua Zirkzee zeigte zuletzt beim 6:0-Triumph über die TSG Hoffenheim, dass er den Weltstar zumindest vorübergehend ersetzen kann. Der 18-jährige Niederländer kommt aus der eigenen Jugend des Meisters.

Der Pokal und das Gesetz des Schwächeren

Und Hansi Flick? Kaum jemand hatte dem ehemaligen Jogi-Vize zugetraut, den maroden Bayern-Laden wieder auf Vordermann bringen zu können. Und jetzt sonnt er sich gelassen im Erfolg: „Wir haben eine Messlatte vorgelegt, im Moment stimmt das Gesamtpaket.“

Bleibt nur die Frage, ob sich die so gut in die Saison gestarteten Schalker über den Pokal befreien, ob sie dem großen Favoriten ein Schnippchen schlagen können. Bekanntermaßen ist das ja eine Spezialität dieses Wettbewerbs.

FC Schalke 04 gegen FC Bayern München live im TV und Livestream

Das Spiel zwischen Schalke 04 und dem FC Bayern München wird auf Sky und im Free-TV in der ARD und der ARD-Mediathek live übertragen.

FC Schalke 04 gegen FC Bayern München im Liveticker

Die Partie zwischen zwischen dem Schalke 04 und dem FC Bayern München wird natürlich auch im Liveticker von ran.de begleitet. Hier gibt es alle wichtigen Informationen zu Aufstellungen, entscheidenden Szenen, Toren und besonderen Vorkommnissen.

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

FC Schalke 04: Nübel - Kenny, Todibo, Nastasic, Oczipka - McKennie - Schöpf, Matondo - Harit - Raman, Burgstaller

FC Bayern München: Neuer - Pavard, J. Boateng, Alaba, Davies - Kimmich - T. Müller, Thiago - Gnabry, Coutinho – Zirkzee

Schalke vs. Bayern: Die vergangenen Begegnungen

Der FC Schalke 04 und der FC Bayern München trafen im DFB-Pokal insgesamt 11 Mal aufeinander. Die Bilanz fällt mehr als eindeutig aus: 8 Mal ging Bayern als Sieger vom Platz, lediglich 2 Mal der FC Schalke. Ein einziges Mal trennten sich beide Teams unentschieden. Beim letzten Aufeinandertreffen am 25. Januar 2020 in der Allianz Arena setzte es in der Bundesliga ein krachendes 5:0 für die Bayern.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.