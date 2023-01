Berlin (SID) - Trainer Urs Fischer von Fußball-Bundesligist Union Berlin will den VfL Wolfsburg trotz dessen gerissener Siegesserie nicht unterschätzen. "Ich denke, sie werden selbstbewusst anreisen", sagte der Schweizer Coach vor dem Achtelfinale im DFB-Pokal am Dienstag (20.45 Uhr/Sky): "Sie sind gut unterwegs und ein bisschen die Mannschaft der Stunde, auch wenn sie das letzte Spiel in Bremen verloren haben."

Wolfsburg hatte bei Werder Bremen nach sechs Siegen in Serie am vergangenen Samstag wieder eine Niederlage kassiert (1:2). Dennoch erwartet Fischer "eine schwere Aufgabe". Auch "Elfmeterschießen haben wir natürlich im Kopf".

Union selbst war mit drei Pflichtspielsiegen in das neue Jahr gestartet und liegt in der Bundesliga-Tabelle nach 18 Spieltagen einen Punkt hinter Spitzenreiter Bayern München. "Da nimmst du Selbstvertrauen mit", sagte Fischer.