Frankfurt am Main (SID) - Der letzte im Wettbewerb verbliebene Fußball-Zweitligist Hamburger SV und der SC Freiburg bestreiten das erste Halbfinale im DFB-Pokal. Am 19. April wird im Volksparkstadion gespielt, das Duell zwischen Titelfavorit RB Leipzig und Union Berlin findet am 20. April statt. Beide Spiele werden in der ARD und bei Sky übertragen. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Dienstag bekannt.

Der HSV könnte als erster Zweitligist seit dem MSV Duisburg (2011) ins Endspiel einziehen. Das Finale im Berliner Olympiastadion geht am 21. Mai über die Bühne.