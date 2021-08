+++ DFB-Pokal: Bremer SV gegen FC Bayern - die Aufstellungen +++

Bremer SV: Seemann - Warm, Olatunji, Nobile, Kmiec - Arnhold, Muszong, Kaiser, Diop, Kurkiewicz - Garcia

FC Bayern München: Ulreich - Sarr, Süle, Nianzou, Richards, - Kimmich, Tolisso - Sane, Müller, Musiala - Choupo-Moting

München - Endlich wieder DFB-Pokal! Am 6. August startet die neue Runde im DFB-Pokal. Übertragen wird der Pokal im Free-TV von der ARD und Sport1, sowie im Pay-TV bei Sky. ran bietet zu allen Partien einen Liveticker an. Die 79. Austragung des Pokalwettbewerbs der Männer findet ihren krönenden Abschluss am 21. Mai 2022 im Berliner Olympiastadion.

Der Pokalsieger ist direkt für die Gruppenphase der UEFA Europa League 2022/23 qualifiziert. Sollte der Gewinner bereits einen international Startplatz durch die Ligaplatzierung erhalten haben, rückt der Sechste der Bundesliga von den Playoffs der neugegründeten Conference League in die Gruppenphase der Europa League auf. Der Conference-League-Platz geht an den Siebtplatzierten der Bundesliga.

Titelverteidiger ist Borussia Dortmund. Das Team setzte sich im Finale gegen RB Leipzig mit 4:1 durch.

Alle 63 Spiele werden live bei Sky im Pay-TV zu sehen sein. Im Free-TV bei der ARD werden neun Spiele gezeigt - Sport1 zeigt jeweils ein Spiel pro Runde live. Alle Spiele der DFB-Pokal-Saison gibt es im Liveticker auf ran.de. Hier geht es zum Spielplan.

Für die zweite Runde qualifiziert:

Dynamo Dresden, 1860 München, Holstein Kiel, Bayer 04 Leverkusen, RB Leipzig, FC Augsburg, Onsnabrück, Hannover 96, VfL Bochum, VfB Stuttgart, FC Nürnberg, SV Babelsberg, St. Pauli, Borussia Dortmund, Hertha BSC, 1. FSV Mainz 05, 1. FC Köln, FC Schalke 04, Waldhof Mannheim, Jahn Regensburg, Union Berlin, Fortuna Düsseldorf, VfL Wolfsburg, Hamburger SV, SC Freiburg, Hansa Rostock, FC Ingolstadt, 1899 Hoffenheim, Karlsruher SC, Borussia Mönchengladbach

DFB-Pokal: Die Übertragungen der 1. Runde

DFB-Pokal am Freitag, 6. August:

Verlegt: Bremer SV - FC Bayern München (Spiel wurde aufgrund eines Coronafalls auf den 25. August verlegt)

20:45 Uhr: Dynamo Dresden - SC Paderborn 07 2:1 Im Ticker zum Nachlesen

20:45 Uhr: TSV 1860 München - SC Darmstadt 98 5:4 i.E. Im Ticker zum Nachlesen

DFB-Pokal am Samstag, 7. August:

15:30 Uhr: Weiche Flensburg 08 - Holstein Kiel 2:4 n.V. Im Ticker zum Nachlesen

15:30 Uhr: 1. FC Lok Leipzig - Bayer Leverkusen 0:3 Im Ticker zum Nacllesen

15:30 Uhr: SV Sandhausen - RB Leipzig 0:4 Im Ticker zum Nachlesen

15:30 Uhr: SpVgg Bayreuth - Arminia Bielefeld 3:6 Im Ticker zum Nachlesen

15:30 Uhr: Greifswalder FC - FC Augsburg 2:4 Im Ticker zum Nachlesen

15:30 Uhr: VfL Osnabrück - Werder Bremen 2:0 Im Ticker zum Nachlesen

15:30 Uhr: Eintracht Norderstedt - Hannover 96 0:4 - Im Ticker zum Nachlesen

15:30 Uhr: Wuppertaler SV - VfL Bochum 1:2 n.V. - Liveticker

15:30 Uhr BFC Dynamo - VfB Stuttgart 0:6 Im Ticker zum Nachlesen

18:30 Uhr: SSV Ulm 1846 - 1. FC Nürnberg 0:1 Im Ticker zum Nachlesen

18:30 Uhr: SV Babelsberg 03 - SpVgg Greuther Fürth 5:4 i.E. Liveticker

18:30 Uhr: 1. FC Magdeburg - FC St. Pauli 2:3 Im Ticker zum Nachlesen

20:45 Uhr: SV Wehen Wiesbaden - Borussia Dortmund 0:3 Im Ticker zum Nachlesen

DFB-Pokal am Sonntag, 8. August:

15:30 Uhr: SV Meppen - Hertha BSC 0:1 - Im Ticker zum Nachlesen

15:30 Uhr: SV 07 Elversberg - 1. FSV Mainz 05 7:8 i.E. - Im Ticker zum Nachlesen

15:30 Uhr: FC Carl Zeiss Jena - 1. FC Köln 2:4 i.E. - Im Ticker zum Nachlesen

15:30 Uhr: FC 08 Villingen - FC Schalke 04 1:4 - Im Ticker zum Nachlesen

15:30 Uhr: Waldhof Mannheim - Eintracht Frankfurt 2:0 - Im Ticker zum Nachlesen

15:30 Uhr: Rot-Weiß Koblenz - Jahn Regensburg 0:3 - Im Ticker zum Nachlesen

15:30 Uhr: Türkgücü München - 1. FC Union Berlin 0:1 - Im Ticker zum Nachlesen

15:30 Uhr: VfL Oldenburg - Fortuna Düsseldorf 0:5 - Im Ticker zum Nachlesen

15:30 Uhr: Preußen Münster - VfL Wolfsburg 1:3 n.V. - Im Ticker zum Nachlesen

18:30 Uhr: Eintracht Braunschweig - Hamburger SV 1:2 - Im Ticker zum Nachlesen

18:30 Uhr: Würzburger Kicker - SC Freiburg 0:1 - Im Ticker zum Nachlesen

18:30 Uhr: Hansa Rostock - 1. FC Heidenheim 1846 3:2 n.V. - Im Ticker zum Nachlesen

DFB-Pokal am Montag, 9. August:

18:30 Uhr: FC Ingolstadt 04 - Erzgebirge Aue 2:1 - Im Ticker zum Nachlesen

18:30 Uhr: Viktoria Köln - 1899 Hoffenheim 2:3 n.V.- Im Ticker zum Nachlesen

18:30 Uhr: Sportfreunde Lotte - Karlsruher SC 1:4 - Im Ticker zum Nachlesen

20:45 Uhr: 1. FC Kaiserslautern - Borussia Mönchengladbach 0:1 - Im Ticker zum Nachlesen

DFB-Pokal am Mittwoch, 25. August:

20:15 Uhr: Bremer SV - FC Bayern München - im Liveticker und live bei Sky und Sport1

DFB-Pokal: Die weiteren Termine

2. Runde: 26. und 27. Oktober - Auslosung am 29. August (18:30 Uhr)

Achtelfinale: 18. und 19. Januar 2022

Viertelfinale: 1. und 2. März 2022

Halbfinale: 19. und 20. April 2022

Finale: 21. Mai 2022

