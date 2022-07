München - Zwei große Namen treffen in der 1. Runde des DFB-Pokal aufeinander. Im "Stadion an der Grünwalder Straße" muss Borussia Dortmund gegen den TSV 1860 München ran. In einem Pflichtspiel standen sich beide Mannschaften zuletzt 2013 gegenüber. Damals gewann der BVB in der 2. Runde des DFB-Pokal mit 2:0 nach Verlängerung.

Verzichten muss der BVB auf Salih Özcan, der mit Fußproblemen ausfällt - Sebastian Haller wird Dortmund nach seinem Tumor-Befund mehrere Monate fehlen.

In der 1. Runde des DFB-Pokal trifft der TSV 1860 München im "Stadion an der Grünwalder Straße" auf Borussia Dortmund. Wir zeigen Euch hier im Überblick, wo und wie Ihr die Partie live im TV, Ticker und im Stream verfolgen könnt.

TSV 1860 München gegen Borussia Dortmund live: Wo und wann findet das Spiel statt?

Das Spiel zwischen 1860 München und Borussia Dortmund findet am Freitag, den 29. Juli statt. Angepfiffen wird die Partie in München um 20:45 Uhr.

1860 München gegen BVB live: Wird das Spiel im Free-TV gezeigt?

Ja. Das Spiel zwischen den Löwen und dem BVB wird vom ZDF übertragen.

1860 gegen Dortmund live: Ist das Spiel im Pay-TV zu sehen?

Ja. Auch "Sky" zeigt die Partie zwischen Dortmund und 1860. Dafür ist jedoch eine Mitgliedschaft nötig.

Wird 1860 München gegen Borussia Dortmund im Livestream zu sehen sein?

Ja. Sowohl das ZDF, als auch "Sky" zeigt die Partie im Livestream. Während der Stream in der ZDF Mediathek kostenlos ist, benötigt man für den Streamingdienst "WOW" ein kostenpflichtiges Abo.

Kann ich das Spiel des BVB bei 1860 München im Liveticker verfolgen?

Ja. Mit unserem ran.de Liveticker sind wir natürlich von Beginn an mit dabei, wenn der Ball rollt. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.

