In der Bundesliga lief es zuletzt für Rekordmeister Bayern München etwas holprig mit zwei Unentschieden in Leipzig und gegen Frankfurt. Nun wartet auf die Elf von Coach Julian Nagelsmann am Mittwochabend die Achtelfinal-Partie im DFB-Pokal in Mainz.

Und der FSV konnte zuletzt in der Bundesliga so richtig Selbstvertrauen tanken. Die Mainzer schossen Abstiegskandidat Bochum mit 5:2 aus dem Stadion. Mann des Spiels war dabei Stürmer Karim Onisiwo, dem Österreicher gelang gegen den VfL ein Dreierpack.

Kommen nun die schwächelnden Bayern gerade zur rechten Zeit? Gut möglich und gerade zuhause machten die Mainzer zuletzt eine äußerst gute Figur gegen den FCB. In den beiden zurückliegenden Spielzeiten gewann der FSV das jeweilige Bundesliga-Heimspiel gegen den Rekordmeister mit 2:1 bzw. sogar 3:1.

1. FSV Mainz 05 vs. FC Bayern München - die Aufstellungen

Die Aufstellungen sind da. Die Mainzer gehen folgendermaßen in das Spiel:

Und so spielt der FC Bayern:

So könnt ihr das Spiel live mit verfolgen - TV, Ticker, Stream und Highlights

Der 1. FSV Mainz 05 empfängt den FC Bayern München im Achtelfinale des DFB-Pokals. Anpfiff der Partie ist am 1. Februar um 20:45 Uhr. Wir zeigen Euch hier im Überblick, wo und wie Ihr die Partie live im TV, Ticker und im Stream verfolgen könnt.

1. FSV Mainz 05 vs. FC Bayern München: Kann ich das Spiel im Free-TV verfolgen?

Die Partie könnt ihr im Free-TV in der ARD verfolgen: Die ARD startet mit seiner Sendung rund um die DFB-Pokal-Spiel zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und dem FC Bayern um 20:15 Uhr.

FSV vs. FCB: Gibt es das Spiel im Pay-TV?

Die Partie könnt ihr bei den Pay-TV-Sender Sky verfolgen: Sky startet mit seiner Sendung rund um das Spiel um 20:15 Uhr.

Gibt es einen Livestream zu Mainz gegen den FC Bayern?

Wer das Spiel auf dem PC oder von unterwegs verfolgen möchte, bietet sportschau.de mit dem Live-Stream euch einen mobilen, kostenlosen Service.

Gibt es einen Liveticker zu Mainz 05 vs. FC Bayern München?

Mit unserem Liveticker sind wir natürlich von Beginn an mit dabei. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.