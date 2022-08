Für den FC Bayern München startet die DFB-Pokal-Saison 2022/23 mit einiger Verspätung. Während die meisten anderen Klubs bereits vor einigen Wochen die 1. Runde bestritten, müssen die Münchner erst am 31. August bei Viktoria Köln ran.

Der 20-malige DFB-Pokal-Sieger bekommt es im RheinEnergieSTADION mit dem gut in die Saison gestarteten Drittligisten aus Köln zu tun. Die Mannschaft von Olaf Janßen hat nach sechs Spielen zehn Punkte auf dem Konto und liegt damit in der Drittliga-Tabelle auf Platz 8.

Die Bayern führen die Bundesliga-Tabelle hingegen als Titelverteidiger nach vier Partien mit zehn Punkten schon wieder an. Allerdings musste die Elf von Coach Julian Nagelsmann zuletzt beim 1:1 gegen Borussia Mönchengladbach die ersten Punkte in der laufenden Spielzeit abgeben.

Zudem haben die Münchner in den zurückliegenden beiden Jahren im DFB-Pokal nicht gerade geglänzt, sondern sind jeweils früh rausgeflogen. In der Saison 2020/21 kam schon in der 2. Runde das Aus im Elfmeterschießen beim Zweitligisten Holstein Kiel und in der Spielzeit 2021/22 war ebenfalls in der 2. Runde bei Borussia Mönchengladbach Endstation. Der FCB ließ sich von den "Fohlen" mit 0:5 aus dem Borussia-Park schießen.

So könnt ihr das Spiel live mit verfolgen - TV, Ticker, Stream und Highlights

Viktoria Köln empfängt den FC Bayern München in der 1. Runde des DFB-Pokals. Anpfiff der Partie ist am 31. August um 20:46 Uhr. Wir zeigen Euch hier im Überblick, wo und wie Ihr die Partie live im TV, Ticker und im Stream verfolgen könnt.

Live im Free-TV - Viktoria Köln vs. FC Bayern München

Die Partie könnt ihr im Free-TV in der ARD verfolgen: Die ARD startet mit seiner Sendung rund um die DFB-Pokal-Spiel zwischen Viktoria Köln und dem FC Bayern um 20:15 Uhr.

Live im Pay TV bei Sky - Viktoria Köln vs. FC Bayern

Die Partie könnt ihr bei den Pay-TV-Sender Sky verfolgen: Sky startet mit seiner Sendung rund um das Spiel um 20:15 Uhr.

Viktoria Köln vs. FC FC Bayern - im Livestream bei der ARD

Wer das Spiel auf dem PC oder von unterwegs verfolgen möchte, bietet ard.de mit dem Live-Stream euch einen mobilen, kostenlosen Service.

Viktoria Köln vs. FC Bayern München - im Livestream bei Sky

Wer das Spiel auf dem PC oder von unterwegs verfolgen möchte, bietet Sky mit dem Live-Stream euch einen mobilen Service. Auch mit der App Sky Go können Sky-Kunden einen Livestream der Partie empfangen. Dies ist aber nur mit einem Sky Abo möglich.

ran.de Liveticker zu Viktoria Köln vs. FC Bayern München

Mit unserem Liveticker sind wir natürlich von Beginn an mit dabei. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.

