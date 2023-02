Frankfurt am Main (SID) - Fußball-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus lost am 5. März (17.15 Uhr/Sky) das Halbfinale im DFB-Pokal der Frauen aus. Bernd Neuendorf, Präsident des Deutschen Fußball-Bundes, übernimmt die Aufgabe als Ziehungsleiter. Das teilte der DFB am Samstag mit.

Am Dienstag werden die Halbfinalisten ermittelt. RB Leipzig hat die SGS Essen zu Gast, Carl Zeiss Jena empfängt den SC Freiburg, Seriensieger VfL Wolfsburg reist zum 1. FC Köln (alle 18.00 Uhr) und der FC Bayern tritt bei der TSG Hoffenheim an (20.30 Uhr/alle Sky).

Die Vorschlussrunde wird vom 15. bis 17. April gespielt. Das Endspiel im Kölner Rhein-Energie-Stadion findet am 18. Mai statt.