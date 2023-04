Trainer Urs Fischer vom Fußball-Bundesligisten Union Berlin blickt mit Vorfreude auf das Viertelfinale im DFB-Pokal bei Eintracht Frankfurt. "Der Pokal hat einen hohen Stellenwert", sagte Fischer vor der Partie am Dienstag (ab 18 Uhr im Liveticker auf ran.de): "Ich durfte mal als Spieler Pokalsieger sein. Und auch als Trainer in der Schweiz. Aber wir sind im Viertelfinale und eine ganz schwere Aufgabe steht an."

Als Spieler hatte Fischer den Schweizer Cup 2000 mit dem FC Zürich gewonnen, gleiches gelang ihm 2017 als Trainer mit dem FC Basel. Im Vorjahr hatte er Union bereits ins Pokal-Halbfinale geführt. Dort hatten die Köpenicker in letzter Minute 1:2 gegen den späteren Pokalsieger RB Leipzig verloren.

Die Marschrichtung für das Duell gegen Frankfurt gab Fischer unmissverständlich vor. "Wir müssen unsere Tugenden auf den Platz bringen. Wir brauchen einen sehr guten Tag und sie dürfen nicht ihren besten haben", so Fischer, der die Eintracht mit Union bereits vor der Länderspielpause in der Liga am 19. März 2:0 besiegt hatte.

Fraglich ist Stammtorwart Frederik Rönnow, der bereits am vergangenen Samstag beim Heimspiel gegen den VfB Stuttgart (3:0) angeschlagen ausgefallen war. "Er wird die Reise mitmachen. Es wird sich kurz vor dem Spiel entscheiden, ob das geht oder nicht", sagte Fischer. Ansonsten dürfte Ersatzmann Lennart Grill das Tor hüten.