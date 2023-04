Nach dem überraschenden Aus im Viertelfinale des DFB-Pokals hat Joshua Kimmich zu einem verbalen Rundumschlag ausgeholt.

"Am Ende des Tages kotzt mich das einfach brutal an, je mehr Titel wir verspielen. Jetzt haben wir wieder einen verspielt. Wir scheiden aus, obwohl es nicht nötig gewesen wäre", polterte der Mittelfeldspieler der Bayern nach dem 1:2 (1:1) gegen den SC Freiburg.

"Das Ziel war ganz klar Berlin. Ich glaube, dass es nicht nötig war zu verlieren. Generell verlieren wir zu viele Spiele nach Führung. Heute war es nicht gegen einen Gegner, der mehr gebrannt hat. Trotzdem hatte man bei uns das Gefühl, dass ein Tick zu wenig ist", analysierte er und erkannte "zu wenig Leidenschaft" und "zu wenig Emotionen".

Das dritte vorzeitige Pokal-Aus der Bayern in Folge setzte Kimmich daher schwer zu: "Am Ende des Tages habe ich mit mir selber zu kämpfen, dass ich nicht die Fassung verliere und komplett durchdrehe. So ein Tag tut schon weh."

Auch Tuchel und Müller sauer

Für den neuen Bayern-Trainer Thomas Tuchel war es im zweiten Pflichtspiel die erste Niederlage und sogleich der erste verspielte Titel. Auch der Coach empfand eine "riesengroße Enttäuschung", wie er bei "Sky" erklärte. "Wir waren in Phasen gut, in Phasen richtig gut. Aber der letzte Hunger, der letzte Wille, das Ding zu ziehen, hat gefehlt", sagte er.

Für Thomas Müller war es nach dem 4:2-Sieg in der Bundesliga gegen Borussia Dortmund ein bitterer Rückschlag.

"Das am Samstag war emotional ein richtiges Hurra, jetzt sind wir emotional auf dem Boden der Tatsachen oder noch einen Stock tiefer angekommen", stellte er ernüchtert fest.