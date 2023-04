UPDATE, 4. April, 22:40: Drama in der 95. Minute! Die Bayern sind raus

Aus der Traum vom Triple: Ein fahriger FC Bayern ist im DFB-Pokal in letzter Minute an einem starken SC Freiburg gescheitert. Durch ein verdientes 2:1 (1:1) und dem ersten Sieg überhaupt in München verpassten die Breisgauer Thomas Tuchel in dessen zweitem Spiel als Trainer des deutschen Rekordmeisters- und Pokalsiegers gleich einen Dämpfer. Von einem Aufschwung war bei den Gastgebern drei Tage nach der Übernahme der Tabellenführung in der Bundesliga durch das 4:2 gegen Borussia Dortmund nichts zu sehen.

Eine Woche vor dem Viertelfinalhinspiel in der Champions League bei Manchester City beendete Lucas Höler mit einem verwandelten Handelfmeter (90.+5) den Tanz der Münchner auf drei Hochzeiten. Zuvor hatte Nicolas Höfler (27.) mit einem Sonntagsschuss am Dienstagabend die Führung der Bayern durch Dayot Upamecano ausgeglichen (19.). Die Gastgeber hatten in ihrem steten Bemühen, die gut stehende Abwehr der Freiburger zu überwinden, darüber hinaus nur einen Kopfball an die Latte von Benjamin Pavard (62.) vorzuweisen.

UPDATE, 4. April, 21:35: FC Bayern vs. SC Freiburg - 1:1 zur Halbzeit

Zu Beginn der Partie taten sich die Bayern schwer. Sie hatten zwar viel den Ball, kamen aber geht gut gestaffelte Freiburger nicht durch. Dann spielte João Cancelo einen genialen Pass, der zu einer Ecke führte. So entstand die Münchener Führung. Doch Freiburg ließ sich davon nicht beeindrucken. Die Gäste wurden nach dem Gegentreffer offensiver und schlugen durch ein Traumtor von Höfler zurück. Danach war weiterhin der FCB die bessere Mannschaft, die auch einige gute Chancen hatte. Das Unentschieden zur Pause ist aus Sicht des SC etwas glücklich. Die Gäste machen aber trotzdem ein gutes Spiel.

UPDATE, 4. April, 19:45: FC Bayern vs. SC Freiburg - die Aufstellungen

So gehen die beiden Mannschaften in das Spiel.

Der FC Bayern:

Und der SC Freiburg:

So starten wir ins Halbfinale in München 🔥 pic.twitter.com/rQR3Bpo1AM — SC Freiburg (@scfreiburg) April 4, 2023

FC Bayern vs. Freiburg live im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Bayern München geht heute in das zweite Spiel unter der Regie des neuen Trainers Thomas Tuchel bevor. Am Dienstagabend, 4. April, geht's ab 20:45 Uhr Uhr im Viertelfinale des DFB-Pokals gegen den SC Freiburg. Zuletzt standen sich beide Teams am 16. Oktober in der Bundesliga gegenüber, damals setzte sich der deutsche Rekordmeister deutlich mit 5:0 durch.

"Wir haben ein schwieriges Spiel vor der Brust. Ein K.o.-Spiel, das wir unbedingt gewinnen wollen. Es ist ein Verein, der als Einheit auftritt, das sieht man seit mehreren Jahren", fand Tuchel auf der Pressekonferenz im Vorfeld lobende Worte für den kommenden Gegner sowie dessen Trainer Christian Streich: "Er hat den Verein geprägt wie kaum jemand zuvor. Man kann seine Arbeit nicht hoch genug bewerten. Er hat beim Sport-Club einen absoluten Legendenstatus."

Die Münchner können im Viertelfinale aller Voraussicht nach auf Eric Maxim Choupo-Moting zurückgreifen, der am Montag individuell arbeitete. Jamal Musiala steht erneut im Kader, ein Einsatz über 90 Minuten käme aber noch zu früh. Nicht mit dabei sind Manuel Neuer, Lucas Hernandez und Mathys Tel. Auf Freiburger Seite fehlt weiterhin Daniel-Kofi Kyereh (Kreuzbandriss), auch Philipp Lienhart (muskuläre Probleme) tritt die Reise in die bayerische Landeshauptstadt nicht an.

FC Bayern vs. SC Freiburg: DFB-Pokal-Viertelfinale heute live

FC Bayern München vs. SC Freiburg heute live: Wo und wann findet das Viertelfinale statt?

Ausgetragen wird die Begegnung heute Abend in der Allianz Arena in München. Anpfiff ist um 20:45 Uhr.

Bayern - SC Freiburg heute live: Läuft das DFB-Pokal-Viertelfinale im Free-TV?

Ja, läuft es! Die ARD überträgt live im frei empfangbaren Fernsehen. Die Übertragung startet um 20:15 Uhr und somit eine halbe Stunde vor dem Anpfiff.

Bayern gegen SC Freiburg heute live: Wer überträgt das Viertelfinale im Pay-TV?

Im Pay-TV überträgt Sky heute live, die Vorberichterstattung startet ebenfalls um 20:15 Uhr. Wollt ihr bei Sky schauen, benötigt ihr allerdings ein kostenpflichtiges Abo.

FC Bayern gegen Freiburg live: Wo gibt's heute einen Livestream zum DFB-Pokal-Viertelfinale?

Ein kostenloser Livestream wird von der ARD bereitgestellt, dieser ist abrufbar via Webbrowser oder Mediathek-App. Habt ihr ein Pay-TV-Abo bei Sky, könnt ihr das Spiel auch bei Sky Go sehen. Alternativ stellt auch WOW TV, ehemals Sky Ticket, nach Abschluss eines Abos einen Stream bereit. Zudem könnt ihr auf der Plattform OneFootball einen Stream zur Partie erwerben.

FCB vs. SCF heute live: DFB-Pokal-Viertelfinale im Liveticker

Wie gewohnt versorgt euch ran im Liveticker mit allen wichtigen Infos zu Spiel - von der Bekanntgabe der Aufstellung bis zum Abpfiff.

Bayern gegen Freiburg heute live: Wo finde ich Highlights und einen Audiostream?

Kurze Zusammenfassungen der DFB-Pokal-Spiele gibt's bei Sky und auf den Internetseiten der öffentlich-rechtlichen TV-Sender ARD und ZDF. Zudem werden Highlights auch bei YouTube und auf der Website des DFB hochgeladen. Ein Audiostream zum DFB-Pokal wird von der Sportschau zur Verfügung gestellt.

