Der FC Bayern München erlebte nach dem 1:2 im Viertelfinale des DFB-Pokals gegen den SC Freiburg bereits im zweiten Spiel unter dem neuen Trainer Thomas Tuchel den ersten herben Rückschlag.

Nach der Partie lagen die Nerven bei Verantwortlichen wie Spielern entsprechend blank. Shootingstar Jamal Musiala, der erst in der zweiten Halbzeit eingewechselt wurde und sich in der Nachspielzeit das folgenschwere Handspiel vor dem Siegtreffer des SC per Elfmeter leistete, kochte nach Spielende.

Kein Handshake mit Christian Streich! 🤝🏼❌ Bambi untröstlich…💔



↪️ Musialas Handspiel im Strafraum war Grund für den Elfmeter und Siegtreffer der Freiburger im Pokalspiel gegen die Bayern. Nach dem Spiel wollte er sich nicht von Streich trösten lassen….#FCBayern #Musiala pic.twitter.com/Zn3qWpOdMM — Sky Sport (@SkySportDE) April 5, 2023

Auf den TV-Bildern war gut zu sehen, wie Gäste-Trainer Christian Streich nach Abpfiff auf den deutschen Nationalspieler zuging, um ihn zu trösten und abzuklatschen. Der 20-Jährige verweigerte den Handschlag jedoch und entfernte sich.

Wie die "Bild" weiter berichtet, ließen auch weitere Bayern-Stars nach Spielende ihren Frust raus. So soll Leroy Sane gebrüllt haben und vor lauter Wut Handschuhe auf den Platz und eine Wasserflasche in die Katakomben der Allianz Arena geworfen haben. Joshua Kimmich soll zudem deutlich hörbar "So eine Scheiße, Mann" gerufen haben.