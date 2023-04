Bitteres Pokal-Aus für den FC Bayern München: Im Viertelfinale muss der Rekordmeister eine späte 1:2 (1:1)-Niederlage gegen den SC Freiburg einstecken. Für den neuen Trainer Thomas Tuchel ist es in seinem zweiten Spiel der erste große Rückschlag.

ran hat die Stimmen zum Spiel zusammengetragen.

Thomas Müller (FC Bayern München): "Gewisse Bitterness, auch Leere, weil wir jetzt ausgeschieden sind. Man kann es nicht wiedergutmachen, kann es nicht reparieren. Man steht jetzt da mit dem Scherbenhaufen, es ist wieder vorbei mit dem DFB-Pokal in diesem Jahr. Das kratzt schon am Ehrgefühl. Wir hatten jetzt mit der neuen Trainerkonstellation zwei Spiele. Das am Samstag war emotional ein richtiges Hurra, jetzt sind wir emotional auf dem Boden der Tatsachen oder noch einen Stock tiefer angekommen. Das müssen wir als Gruppe managen. Wir bleiben zusammen, aber am heutigen Tag und morgen wird es keinem von uns gut gehen."

Thomas Tuchel (Trainer FC Bayern München): "Es ist eine riesengroße Enttäuschung. Wir haben jetzt gefühlt mit zwei Fernschüssen - einen direkt rein, einen an die Hand - zwei Gegentore bekommen. Es sollte heute wohl so sein. Ich weiß nicht, ob es richtig verdient ist, aber das spielt am Ende keine Rolle. Wir waren in Phasen gut, in Phasen richtig gut. Aber der letzte Hunger, der letzte Wille, das Ding zu ziehen, hat gefehlt. Leidenschaft ist nicht das Problem. Aber die Wucht, die Gier dauerhaft zu entwickeln, das ist das Thema. Ein Heimspiel zu verlieren, ein K.o.-Spiel zu verlieren, ist nicht gut. Natürlich bin ich verantwortlich, ist doch klar. Wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen.

Zu Musiala: "Heutzutage darfst du so nicht mehr reinspringen."

Zum umstrittenen Führungstor von Dayot Upamecano: "Wenn es der Schiedsrichter so entscheidet, ist es für mich keine klare Fehlentscheidung."

Lucas Höler (Siegtorschütze SC Freiburg): "Ich habe einfach versucht, mich zu fokussieren, mich nicht ablenken zu lassen. Es hat eine ganze Zeit gedauert, bis ich den Elfmeter schießen konnte. Dann ging er rein und dann ist alles abgefallen."

Freiburg schaltet Bayern aus: "Geht in die Vereinsgeschichte ein"

Matthias Ginter (SC Freiburg): "Das geht sicherlich in die Vereinsgeschichte ein. Aber wir wissen auch, dass sich an einen Halbfinalisten niemand erinnern wird. Wir wollen dann auch weiterkommen."

Maximilian Eggestein (SC Freiburg): "Pure Freude. Ein Viertelfinale im DFB-Pokal in der 94. Minute zu gewinnen, ist schon geil. Und dann auch noch in München, das haben nicht so viele geschafft. Ist schon ein cooles Gefühl. Wir sind jetzt im Halbfinale, natürlich wollen wir ins Finale."

Matthijs de Ligt (FC Bayern München): "Ich glaube, dass wir heute nicht gut genug waren. Mit Bayern München müssen wir immer um alle Titel spielen. Das geht jetzt nicht mehr, aber wir müssen nach vorne schauen. Heute war manchmal nicht das Gefühl da, dass wir unsere Zweikämpfe gewinnen, Chancen kreieren. Wir waren heute nicht bei 100 Prozent, und dann verlierst du."

Christian Streich (Trainer SC Freiburg): "Nach den Spielen bin ich immer etwas ruhig. Ich bin zufrieden, aber ich bin nicht wahnsinnig euphorisch. Es ist schön, dass ich auch mal in München gewonnen habe, damit ich, wenn ich aufhöre, nicht alle Spiele in München verloren habe. Ich hätte gerne schon früher in München gewonnen. Es ist ein schöner Abend, es ist toll, aber man braucht es auch nicht überzubewerten."

Zum Führungstor durch Upamecano: "Wenn sich jemand mit beiden Händen aufstützt, kann der andere nichts mehr machen. Das ist einfach ein klares Foul."