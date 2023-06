Schnappt sich Eintracht Frankfurt in diesem Jahr zum sechsten Mal den DFB-Pokal oder gelingt RB Leipzig die Titelverteidigung?

Ab 20 Uhr fällt die Entscheidung im Olympiastadion in Berlin, ran begleitet die Partie im Liveticker.

+++ Update vom 03.06.2023, 17:25 Uhr: Eintracht-Boss Fischer lästert über RB Leipzig +++

Eintracht Frankfurts Präsident Peter Fischer heizte die Fans der Hessen vor dem Pokalfinale am Berliner Breitscheidplatz noch mal so richtig an - und lästerte dabei unter anderem gegen den Endspiel-Gegner RB Leipzig.

"Schon wenn die einlaufen, gibt es braune Hosen bei unseren Gegnern", sagte Fischer ob der zu erwartenden 40.000 Frankfurter Anhänger in Richtung der Leipziger, "ob die besser sind, wie viele Spiele die gewonnen haben, egal. Keiner von uns schießt heute ein Tor oder hält einen Ball. Aber wir schaffen es gemeinsam."

Fischer appellierte an die SGE-Fans, um die Mannschaft anzutreiben: "Wir werden jede Sekunde das Stadion zur Hölle machen. Wir werden unsere Mannschaft mit eurer Energie pushen. Wir werden in diesem Stadion Gas geben, ihr seid danach alle heiser und kaputt – wie unsere Mannschaft. Die Mannschaft soll von der 1. Sekunde an spüren, dass wir gewinnen wollen. Ich verlass' mich auf euch".

Die gut 20-minütige Rede Fischers wurde von den Fans am Breitscheidplatz immer wieder durch Applaus und Sprechchöre unterbrochen. Der 67-Jährige wird sein Präsidentenamt Anfang 2024 zur Verfügung stellen.

"Ich werde den Spielern heute noch mal sagen: 'Das ist der letzte Pokal, den ich mit euch erleben kann. Also müsst ihr heute mal was für mich tun", so Fischer weiter.

+++ Update vom 03.06.2023, 16:15 Uhr: Feuerwehr und DFB greifen wegen Choreografie ein +++

Vor dem Pokalfinale in Berlin erleben die Fans der beiden Endspiel-Gegner Eintracht Frankfurt und RB Leipzig ein Dilemma wegen der jeweils geplanten Choreografien.

Demnach gibt es bei der auf Frankfurter Seite geplanten Choreo die Befürchtung, dass diese zeitlich mit der vom DFB geplanten Schweigeminute für einen zu Tode gekommenen Jugendspieler aus Berlin kollidieren würde.

"Unmittelbar vor dem Anpfiff stattfindende Schweigeminuten sind nicht gut verträglich mit Choreografien. Die Schweigeminute, die inhaltlich und von der ganzen Tragik und Dimension mitgetragen wird - nicht nur von Eintracht Frankfurt, sondern von jedem einzelnen Fan - wird mit den Zeremonien rund um die Durchführung der Choreo kollidieren. Wir müssen damit rechnen, dass es nicht mucksmäuschenstill sein wird", sagte Frankfurts Vorstand Philipp Reschke dazu in einem Mediengespräch vor dem Endspiel im Berliner Olympiastadion.

Auf Leipziger Seite haben hingegen die Feuerwehr sowie der DFB nun im Vorfeld eingegriffen. "Teile der Choreo unserer Fans konnten heute nach Rücksprache mit dem DFB und der Berliner Feuerwehr nicht aufgebaut werden", heißt es dazu in einem Tweet der Sachsen vom Samstagnachmittag.

+++ Update vom 03.06.2023, 11:50 Uhr: Rund 40.000 Fans von Eintracht Frankfurt im Olympiastadion erwartet +++

Der Großteil der neutralen Zuschauer dürfte Eintracht Frankfurt die Daumen drücken, auch im Stadion werden die SGE-Fans sehr wahrscheinlich in der Überzahl sein.

"Sky" rechnet mit rund 40.000 Anhängerinnen und Anhängern der Hessen, eine ähnliche Zahl nannte Frankfurts Vorstandssprecher Axel Hellmann laut "Bild" am Freitagabend auf der Party in der "Frankfurter Botschaft".

"Es werden über 60.000 Frankfurter in der Stadt sein, im Stadion mehr als 40.000. Wir werden das zum Heimspiel machen", wird der Vorstandssprecher zitiert, der sich vorher sich eine Spitze gegen den Kontrahenten erlaubte: "DFB-Präsident Bernd Neuendorf sagte, dass es noch nie so viele Kartenanfragen für das Spiel gab wie diesmal. 184.000! Und die überragende Anzahl kam nicht aus Leipzig."

Vor der Partie stimmen sich die Eintracht-Fans am Breitscheidplatz im Westen der Hauptstadt auf einem Fanfest auf das Duell ein. Von 12 bis 16 Uhr gibt es am Samstag ein Bühnenprogramm, unter anderem werden die Rapper Celo & Abdi sowie SGE-Präsident Peter Fischer auftreten.

+++ Update vom 03.06.2023, 11:30 Uhr: RB jagt Rekord von Fortuna Düsseldorf +++

Elf Runden in Folge überstand RB Leipzig seit Beginn der Pokalsaison 2021/22 und befindet sich damit bereits in der Top 15 der ewigen Rangliste für überstandene Runden im DFB-Pokal in Serie.

Bis zum Rekord von Fortuna Düsseldorf (18 Runden), der seit 42 Jahren Bestand hat, ist es jedoch noch ein gutes Stück.

Mit einem Sieg im Finale kämen die Messestädter auf zwölf überstandene Pokalspiele in Serie. Ein Erfolg im Elfmeterschießen würde jedoch nicht ausreichen, um die Rekordjagd am laufen zu halten, da dies offiziell als Unentschieden gewertet wird.

+++ Update vom 03.06.2023, 11:10 Uhr: DFB-Präsident Neuendorf vor Finale: "Gewinner immer der Fußball insgesamt" +++

Nicht nur bei Spielern und Verantwortlichen beider Klubs dürfte die Vorfreude auf das Spiel enorm sein, auch DFB-Präsident Bernd Neuendorf blickt der Partie erwartungsvoll entgegen.

"Als DFB-Präsident muss man da objektiv und neutral sein. Der Gewinner ist bei solch großen Spielen immer der Fußball insgesamt", so Neuendorf am Freitag auf einem "Bild"-Event und ergänzte: "Wir haben so tolle Halbfinalspiele gesehen und so tolle Torjäger mit Nkunku und Kolo Muani, wir haben sicher ein großes Spiel, auf das wir uns freuen können."

+++ Update vom 03.06.2023, 10:50 Uhr: Leipzig ohne Gvardiol und Silva - kaum Personalsorgen bei Eintracht +++

Rose muss im Endspiel auf den angeschlagenen Andre Silva verzichten, auch Stammkeeper Peter Gulacsi steht erst in der neuen Saison wieder zur Verfügung. Zudem ist Innenverteidiger Josko Gvardiol nach seiner Roten Karte im Halbfinale gegen den SC Freiburg (5:1) für zwei Partien gesperrt worden und muss zuschauen.

Auf der Gegenseite steht Frankfurt-Coach Oliver Glasner nahezu die komplette Mannschaft zur Verfügung. Lediglich Hrvoje Smolcic, der schon seit Ende März verletzt fehlt, ist nicht einsatzfähig.

+++ Update vom 03.06.2023, 10:30 Uhr: Rose legt Fokus auf eigenes Spiel - Rode will den Pokal zum dritten Mal +++

Auf der offiziellen Pressekonferenz am Freitag kündigte RB-Trainer Marco Rose an, den Fokus auf die eigenen Qualitäten legen zu wollen. "Es ist aus meiner Sicht wichtig, dass man das Rad nicht neu erfindet vor so einem Finale, dass man sich auf seine Stärken verlässt und überzeugt davon ist, dass man das Spiel für sich entscheiden kann", gab der 46-Jährige die Marschroute aus.

Eintracht-Kapitän Sebastian Rode machte indes klar, dass er alles daran setzen wird, erneut den DFB-Pokal zu holen. "Ich war zwei Mal hier und habe zwei Mal gewonnen. Ich hoffe auf das dritte Mal. Dafür gilt es, hart zu arbeiten", so der Routinier, der bereits während seiner Zeit beim FC Bayern München (2015/16) und beim BVB (2016/17) jeweils ein Mal in Berlin als Sieger vom Platz ging.