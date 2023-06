Das Finale im DFB-Pokal steht an, am Samstag stehen sich RB Leipzig und Eintracht Frankfurt im Berliner Olympiastadion gegenüber. So seid ihr live in TV, Livestream und Liveticker dabei.

Welcher Spieler erzielte in der laufenden Pokalsaison die meisten Treffer? Die Antwort findet ihr in unserem Datencenter.