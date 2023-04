Frankfurt am Main (SID) - Trotz der Negativserie von sieben Pflichtspielen ohne Sieg sieht Trainer Oliver Glasner Eintracht Frankfurt vor dem Viertelfinale im DFB-Pokal gegen Union Berlin auf einem guten Weg. "Wir sind mit unseren Ergebnissen der letzten Wochen nicht zufrieden und dürfen auch nicht zufrieden sein", sagte der Österreicher vor dem Duell am Dienstag (18.00 Uhr/ZDF und Sky), betonte aber: "Für mich ist ganz wichtig: Die Leistungskurve zeigt nach oben, jetzt kommt der Endspurt in der Bundesliga und im Pokal."

Den bislang letzten Sieg hatte die Eintracht Mitte Februar gefeiert. "Natürlich wünschen wir uns alle diesen Befreiungsschlag, keiner wünscht es sich mehr als die Spieler und wir alle hier", sagte Glasner. Er gehe gegen Union davon aus, "dass wir vor Energie und Leidenschaft strotzen", und versprach: "Adrenalin wird genügend im Blut der Spieler sein."