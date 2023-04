Bayern Münchens Pokalschreck SC Freiburg trifft im Halbfinale des DFB-Pokals in einer Neuauflage des letztjährigen Endspiels auf Titelverteidiger RB Leipzig. Das zweite Vorschlussrundenduell am 2./3. Mai bestreiten in einem weiteren Bundesligaduell der VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt.

Das ergab die Auslosung am Ostersonntag durch Handball-Bundestrainer Alfred Gislason in der ARD-Sportschau. Das Endspiel findet im Berliner Olympiastadion am 3. Juni statt.

Leipzig besiegte Freiburg im Finale nach Elfmeterschießen

Leipzig, das im vergangenen Jahr im Endspiel des DFB-Pokals gegen Freiburg im Elfmeterschießen die Oberhand behalten hatte, warf im Viertelfinale Borussia Dortmund (2:0) aus dem Wettbewerb. Stuttgart hatte in der Runde der letzten acht Mannschaften beim Zweitligisten 1. FC Nürnberg (1:0) gewonnen.

Europa-League-Sieger Frankfurt war im Viertelfinale 2:0 gegen Union Berlin erfolgreich gewesen.

Am Samstag hatte der FC Bayern München in der Bundesliga durch ein 1:0 in Freiburg Revanche für das 1:2 im Pokal gegen die Breisgauer genommen.