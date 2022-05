Köln (SID) - Das Umfeld beim SC Freiburg ist laut Sportdirektor Klemens Hartenbach ausschlaggebend für die erfolgreiche Arbeit von Trainer Christian Streich. "Hätte er bei einem Klub begonnen, bei dem man als Trainer hinter jeder Hecke jemanden vermutet, der einem überspitzt formuliert den Dolch in den Rücken stecken möchte - daran wäre er gescheitert", sagte der 57-Jährige, der früher mit Streich in einer WG gewohnt hatte, im Interview mit SPOX und GOAL.

"Dieser Energieverlust an Stellen, die nichts mit dem Fußball zu tun haben, hätte ihn zu stark aufgerieben", sagte Hartenbach. Streich habe schon "zuvor und unabhängig vom SC Freiburg länger der Gedanke" beschäftigt: "Bin ich das? Bin ich Cheftrainer einer Mannschaft in der 1. Bundesliga - mit allem, was dazugehört?" Er habe aber schon immer gesagt, betonte Hartenbach, "dass es da für mich nur eine Antwort gibt, sportlich sowieso".

Streich arbeitet seit 1995 als Trainer in Freiburg, zunächst war er im Jugendbereich tätig. Im DFB-Pokalfinale könnte er mit Freiburg am Samstag (20.00 Uhr/ARD und Sky) gegen RB Leipzig den ersten Titel der Vereinsgeschichte gewinnen. Den "Hype" solle man zwar zulassen, "weil er einem Auftrieb gibt", sagte Hartenbach, aber man müsse "da so herangehen, als wäre es ein Bundesligaspiel".