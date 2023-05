Titelverteidiger RB Leipzig muss im DFB-Pokalfinale auf Stürmer Andre Silva verzichten. Wie die Sachsen am Mittwoch mitteilten, zog sich der Portugiese im Training eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel zu. RB rechne "im Laufe der Sommer-Vorbereitung mit seiner Rückkehr auf den Platz".

Der 27-Jährige erzielte in der abgelaufenen Saison in 44 Pflichtspielen neun Tore und legte neun weitere Treffer auf, dennoch wurde zuletzt über einen Wechsel spekuliert. Silva war 2021 von Eintracht Frankfurt nach Leipzig gekommen. Im Pokal-Endspiel von Berlin trifft RB am Samstag (20.00 Uhr/ZDF und Sky) auf die Hessen.