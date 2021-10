Frankfurt am Main (SID) - Das Viertelfinale im DFB-Pokal der Frauen wird am 7. November (18.30 Uhr/Sky) ausgelost. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch mitteilte, fungiert die frühere Nationalspielerin Verena Schweers dabei als Losfee.

Die Viertelfinals sind für den 1. und 2. März 2022 angesetzt. Zunächst finden am kommenden Wochenende noch die Achtelfinal-Spiele statt. Der TV-Sender Sky überträgt am Montag (18.30 Uhr) die Partie des SC Freiburg gegen Titelverteidiger VfL Wolfsburg.