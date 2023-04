Mit einer schwachen Leistung scheidet Borussia Dortmund im DFB-Pokal bei RB Leipzig aus. Edin Terzic und Marco Reus finden deutliche Worte. RB Leipzig jubelt über den Sieg nach schwierigen Wochen. Die Stimmen nach dem Pokal-Viertelfinale.

ran hat die Stimmen zum enttäuschenden Auftritt des BVB und den Leipziger Halbfinaleinzug gesammelt.

Edin Terzic (Trainer Borussia Dortmund) bei Sky: "Es wurde heute ein bisschen lauter. Wir haben eine katastrophale erste Halbzeit gespielt. In der Anfangsphase wurden wir überrannt. Wir haben uns in der Offensive gewundert, dass es Zweikämpfe gibt. In der Defensive hatten wir viel zu große Abstände zum Gegner. Wir waren sehr nervös am Ball. In der zweiten Halbzeit wurde es von der Intensität und Bereitschaft besser, aber immer noch nicht gut. So kannst du nicht in die nächste Runde einziehen. Wir sind richtig sauer, wir sind angepisst. Es war einfach ein scheiß Abend, und damit müssen wir erstmal leben."

Marco Reus (Kapitän Borussia Dortmund) im ZDF: "In der ersten Halbzeit haben sie uns aufgefressen. Dann wurde es besser, aber was wir gezeigt haben, ist natürlich viel zu wenig. Wir haben es nie geschafft, in gute Räume zu kommen, hinter die Abwehr zu kommen, gefährlich zu werden. Gegen den Ball waren wir zu weit auseinander und standen zu oft schlecht gestaffelt."

Julian Brandt (Borussia Dortmund) bei Sky:"Es ist Enttäuschung über das eigene Unvermögen. Wir haben es nicht geschafft und verdient das Spiel zu gewinnen. Wir hatten extrem Schwein, die ersten zehn Minuten ohne ein Gegentor überlebt zu haben. Wir waren offensiv absolut harmlos und defensiv zu offen. Wir teilen die Mannschaft ja nicht in zwei Teile, sondern das spricht für alle elf, dass wir es gerade in der ersten Halbzeit nicht geschafft haben, einen Ball überhaupt mal zu halten. Dass das dem Gegner hier in Leipzig extrem in die Karten spielt, ist ja klar. Wir sind jetzt beschissen nach der Länderspielpause gestartet und du kannst es nicht mehr rückgängig machen. Jetzt müssen wir gegen Union gewinnen und haben noch mehr Druck als sowieso schon."

Gregor Kobel (Borussia Dortmund) bei Sky: "Wir haben jetzt zwei sehr bittere Niederlagen hintereinander kassiert, haben ein bisschen eine aufs Maul gekriegt. Jetzt gilt es sich zu sammeln und das nächste Spiel zu gewinnen."

Marco Rose (Trainer RB Leipzig) bei Sky: "Ich glaube, es war ein sehr verdienter Sieg und eine starke Leistung vor allem in der ersten Halbzeit. In vielen Bereichen richtig gut. Sehr griffig gegen den Ball, gute Ballgewinne, im Umschalten sehr gut, sehr zielstrebig Richtung Tor. Es war eine starke Mannschaftsleistung."

Per Mertesacker (ZDF-Experte) über den BVB-Auftritt in der ersten Halbzeit: "Das war gar nichts. Dortmund war ein Schatten seiner selbst. Julian Brandt denkt sich: ‚Soll ich in den Zweikampf gehen? Nee, ich möchte eigentlich gar nicht."