Von Chris Lugert

Eigentlich hätte es niemanden überraschen dürfen. Wie RB Leipzig im Halbfinale des DFB-Pokals beim SC Freiburg (5:1) besonders in der Anfangsphase im Stile eines Bulldozers über die bemitleidenswerten Breisgauer hinweggerollt ist, erinnerte stark an das Viertelfinale gegen Borussia Dortmund vier Wochen zuvor.

Bereits damals beim 2:0-Sieg zeigten die Leipziger, was in ihnen steckt und wozu sie fähig sind, wenn sie ihre PS mal wirklich auf die Straße kriegen. Schon der BVB hätte böse unter die Räder - oder, um im Bild des Bulldozers zu bleiben, die Walzen - kommen können, wenn die Sachsen ihre Chancen so konsequent genutzt hätten wie nun in Freiburg.

Allerdings muss eine Frage dabei erlaubt sein: Warum nicht immer so?

Denn hätte Leipzig in der Bundesliga häufiger sein Pokalgesicht gezeigt, wäre die Meisterschaft kein spannender, aber unterdurchschnittlicher Zweikampf zwischen dem FC Bayern und dem BVB, die sich wöchentlich gegenseitig überbieten, wer auf groteskere Art Punkte liegen lässt.

Stattdessen würde RB mindestens auf Augenhöhe agieren. Angesichts von aktuell (nur) acht Punkten Rückstand auf die Tabellenspitze muss man klar sagen: Leipzig hat seine erste Meisterschaft fahrlässig verschenkt.

RB Leipzig: Niederlagen in Bochum und gegen Mainz tun richtig weh

Vor allem der verhunzte Saisonstart sowie die beiden Niederlagen rund um die Länderspielpause Ende März in Bochum (0:1) und zu Hause gegen Mainz (0:3) tun in dieser Hinsicht besonders weh. Denn auch wenn Bochum auswärts schwierig zu bespielen ist und Mainz jüngst eine Monsterphase hatte - mit Leistungen wie im Pokal wären zwei Siege in diesen Spielen absolut möglich gewesen. Und RB hätte das Double vor Augen.

Dass das nicht der Fall ist, hat sich das Team um Marco Rose selbst zuzuschreiben. Zu oft bleibt Leipzig in der Liga spielerisch und auch in Sachen Mentalität unter den eigenen Möglichkeiten. Das 0:2 in Leverkusen vor nicht einmal zwei Wochen war spielerisch zwar gut, umso ärgerlicher - weil unnötig - war aber auch diese Niederlage.

Keine Frage: Leipzig hatte zuletzt auch großes Verletzungspech. Die Ausfälle vor allem von Christopher Nkunku und Dani Olmo, die neun bzw. zehn Bundesligaspiele in dieser Saison verpassten, wogen schwer. In Freiburg spielte sich besonders Olmo in einen Rausch und war an vier von fünf Toren direkt beteiligt. Die alleinige Ausrede ist das aber auch nicht.

Gegen den BVB fehlte zwar Nkunku, was sich auch an der Vielzahl ausgelassener Chancen bemerkbar machte. Das dominante Spiel selbst funktionierte aber auch ohne den Franzosen.

Was für ein Auftritt von diesem Mann ✊



Definitiv heute unser Man of the Match 🥇#SCFRBL #DFBPokal pic.twitter.com/VkFaK8Qw4F — RB Leipzig (@RBLeipzig) May 2, 2023

RB Leipzig: Nkunku ist weg, alles hängt an Olmo

Und das ist aus Leipziger Sicht für die kommende Saison Hoffnung und Auftrag zugleich. Denn Nkunku wird den Verein verlassen, der 25-Jährige wagt aller Voraussicht nach das Abenteuer beim FC Chelsea. Und sein Abschied wird die Leipziger hart treffen, da gibt es keine zwei Meinungen. Aber RB kann auch ohne ihn gewinnen, vor allem dann, wenn Olmo bleiben sollte.

Auch um den Spanier gab es in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder Diskussionen, ob er bleibt oder geht. Sein Vertrag läuft 2024 aus, Leipzig will den Offensivspieler im kommenden Jahr keinesfalls ablösefrei verlieren. Heißt: Entweder Olmo verlängert oder aber er wird in diesem Sommer verkauft.

Spiele wie in Freiburg sind starke Argumente für den Spanier. Und sie sollten die Verantwortlichen des Klubs bei den Vertragsverhandlungen dazu bewegen, noch einmal an den angebotenen Zahlen herumzuschrauben.

Sollten sowohl Nkunku als auch Olmo Leipzig verlassen, wäre das für RB kaum verkraftbar und dürfte die Chancen auf den Meistertitel in der kommenden Saison und womöglich auch darüber hinaus schwinden lassen. Sollte der 24-Jährige aber bleiben, geht RB auch ohne Nkunku mit einer schlagkräftigen Mannschaft an den Start, die bereits beweisen hat, was sie kann - zumindest im Pokal.

Aber dann muss Leipzig auch in der Meisterschaft liefern. Ob die Bayern allerdings noch einmal so einfach abzufangen sind, darf bezweifelt werden. Diese goldene Chance hat RB leichtsinnig weggeworfen.