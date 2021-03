München - Im Viertelfinale des DFB-Pokals bekommt es RB Leipzig mit dem VfL Wolfsburg zu tun. Anpfiff ist heute, 3. März, um 20:45 Uhr. Wir verraten euch, wo ihr das Spiel live im TV und im Livestream sehen könnt.

Die beiden heutigen Kontrahenten haben aktuell in der Bundesliga absoluten Rückenwind, schließlich sind beide nach bislang 23 Saisonspielen auf Champions-League-Kurs. Dennoch peilen natürlich sowohl Leipzig als auch Wolfsburg den Sieg im direkten DFB-Pokal-Duell an, daraus machen die Verantwortlichen verständlicherweise auch keinen Hehl.

"Unsere Herangehensweise ist klar: Wir wollen ins Halbfinale einziehen", erklärte etwa VfL-Coach Oliver Glasner auf der Pressekonferenz vor dem heutigen Spiel. Wie schwer der VfL derzeit zu schlagen ist, mussten die Bundesliga-Gegner schon in den zurückliegenden Wochen erfahren. Da schafften es die Teams in über 600 Minuten schon nicht einmal mehr, Wolfsburgs Torhüter Koen Casteels zu bezwingen.

In Sachen Selbstvertrauen dürfte Leipzig dem VfL aber in nichts nachstehen, denn die Sachsen haben zuletzt in der Bundesliga immerhin fünf Siege in Serie eingefahren. Besonders das kürzliche 3:2 der Leipziger gegen Gladbach dürfte den Leipzigern noch einmal so richtig Aufschwung gegeben haben. Nach dem Seitenwechsel drehte die Nagelsmann-Elf erstmals in Leipzigs Bundesliga-Historie einen 0:2-Rückstand noch um. Den entscheidenden Treffer erzielte Neuzugang Alexander Sörloth in der Nachspielzeit und baute damit die Erfolgsserie aus.

RB Leipzig – VfL Wolfsburg live im TV

Das Spiel zwischen Leipzig und Wolfsburg gibt es live im Free-TV zu sehen. Die ARD überträgt ab 20:15 Uhr live. Anpfiff ist um 20:45 Uhr. Parallel gibt es das Pokal-Spiel auch live beim Pay-TV-Sender Sky als Einzelspiel.

RB Leipzig – VfL Wolfsburg im Livestream

Einen kostenlosen Internet-Livestream stellt die ARD zur Verfügung. Auch auf der Website der Sportschau ist der Livestream zu finden. Zudem zeigt Sky in der kostenpflichtigen Sky-Go-App das Spiel zwischen Leipzig und Wolfsburg im Einzelspiel.

RB Leipzig – VfL Wolfsburg im Liveticker

Wenn in Leipzig der Ball rollt, sind wir mit unserem Liveticker natürlich dabei. Die Aufstellungen, alle Statistiken, Tore und wichtigen Szenen sind dann in Echtzeit abrufbar.

