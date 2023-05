Schiedsrichter Daniel Siebert wird das diesjährige DFB-Pokalfinale leiten. Wie am Montag im Rahmen der offiziellen Pokal-Übergabe in Berlin mitgeteilt wurde, pfeift der 39-Jährige am 3. Juni (20.00 Uhr/ZDF und Sky) das Endspiel zwischen Titelverteidiger RB Leipzig und Eintracht Frankfurt im Olympiastadion.

"Ich freue mich sehr, bin sehr dankbar und die Vorfreude ist riesig. Meistens bekommt man diese Wertschätzung nur einmal im Leben. Das ist ein einmaliges Erlebnis", sagte der gebürtige Berliner. Siebert, der bislang 153 Bundesliga-Spiele leitete, war im Vorjahr bei der WM in Katar im Einsatz gewesen.