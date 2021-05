Köln (SID) - Laut Sportwettenanbieter bwin gibt es für das DFB-Pokal-Finale am Donnerstag (20.45/ARD und Sky) keinen Favoriten - sowohl RB Leipzig als auch Borussia Dortmund weisen eine 2,6-Siegquote auf. bwin erwartet also ein ausgeglichenes Duell, sollte das Spiel in die Verlängerung gehen, zahlt der Wettanbieter das 3,6-Fache des Einsatzes zurück. Das wahrscheinlichste Ergebnis ist laut bwin ein 1:1 (Quote 7,25).