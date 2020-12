Köln (SID) - Bundesliga-Schlusslicht Schalke 04 ist trotz der Sieglosserie im deutschen Fußball-Oberhaus klarer Favorit im DFB-Pokal gegen Regionalligist SSV Ulm. Der Sportwettenanbieter honoriert das Weiterkommen der Königsblauen mit dem 1,30-Fachen des Einsatzes.

Wirft der Pokalschreck aus Schwaben nach Erzgebirge Aue auch den Erstligisten aus dem Wettbewerb, zahlt das Unternehmen das 8,00-Fache zurück. Schalke ist seit 29 Bundesligaspielen ohne Sieg und wird vorerst zum letzten Mal von Interims-Coach Huub Stevens betreut.

Im Duell zwischen RB Leipzig und dem FC Augsburg (Quote 5,25) sind die Sachsen mit Quote 1,53 Favorit. Der VfB Stuttgart geht ebenfalls mit Vorteilen (Quote 1,87) in die Partie gegen den SC Freiburg (Quote 3,75).

Für das Achtelfinale im Februar könnten laut bwin auch Borussia Dortmund (Quote 1,09 gegen Eintracht Braunschweig, Quote 19,00), Mönchengladbach (Quote 1,06 gegen die SV Elversberg, 34,00), und der 1. FC Köln (Quote 1,50 gegen den VfL Osnabrück, 6,00) planen.